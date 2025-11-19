겨울낭만 '차박', 이렇게 했다간…

차박하던 60대 남녀 숨진 채 발견… 창문 다 닫고 밀폐된 상태로 유류난방기 작동

강원 태백의 겨울산 자락에서 소위 차 안에서 잠을 자며 캠핑을 하는 '차박'을 하다 안타까운 사고가 발생했다. 18일 연합뉴스는 강원특별자치도소방본부 발표를 인용해 차박텐트가 연결된 차량에서 60대로 추정되는 남녀가 숨진 채 발견됐다고 보도했다. 사고는 이날 오후 2시 36분께 태백시 문곡소도동 태백산국립공원 유일사 탐방로 입구 주차장에서 차에서 숙박하던 60대 남녀가 차 안에서 숨진 채 발견됐다.

18일 태백산국립공원 유일사 주차장서 차량을 구급대원이 확인하고 있다. 강원소방본부 원본보기 아이콘

사고가 발생한 차량은 스포츠유틸리티차량(SUV)에 차박용 텐트가 연결된 상태였다. 현장을 지나던 목격자가 "차량 모터 소리는 계속 나는데 사람이 움직이지 않는다"는 이상 징후를 발견하고 신고한 것을 알려졌다. 급히 출동한 태백소방서 구급대가 긴급 출동해 텐트를 걷고 차량 내부를 확인했을 때, 남녀 두 사람은 이미 사후강직이 진행된 상태였다. 구급대원들은 즉시 응급 처치를 시도했지만, 이미 사망에 이른 상황이었다.

텐트 안 화로·난로 두고 자면 산소 결핍·일산화탄소 중독 사망 위험 높아

현장에서 확인된 차량 내부에는 유류 난방기가 작동 중이었던 것으로 파악됐다. 창문은 닫혀 있었고 텐트는 밀폐된 상태로 연결돼 있었으며 구급대는 상황을 경찰에 인계했다. 춘천성심병원 서 모 교수의 의료 자문 결과 "일산화탄소 중독이 강하게 의심된다"는 소견이 나왔다. 경찰은 정확한 사망 경위와 사인을 조사 중이며, 차량 난방기 사용과 텐트 구조에 문제가 있었는지 여부도 함께 확인할 방침이다.

겨울철 차박과 동계 캠핑이 늘면서, 난방기 사용 중 산소 결핍·일산화탄소 중독 사고가 반복해서 일어나고 있다. '침묵의 살인자'라 불리는 일산화탄소는 불완전 연소 시 발생하는 기체로 무취·무미·무색·무자극 특성 탓에 농도가 짙어져도 사람이 인식하기 어렵다. 농도가 2천ppm에 도달하면 의식불명에 처하며 1∼2시간 이내에 사망에 이를 수 있다.

챗 GPT 생성 이미지 원본보기 아이콘

불완전 연소 시 발생하는 일산화탄소, 무취·무미·무색·무자극 '침묵의 살인자'

겨울철 캠핑 때 실내 기온을 높이고자 쓰는 등유 난로를 밀폐된 텐트에서 켰을 때도 35분 만에 일산화탄소 수치가 43ppm까지 올랐다. 50분 뒤에는 산소 농도가 14.7%로 낮아졌다. 일반적인 공기 중 산소 농도는 21%에 달한다. 이 농도가 16% 이하로 떨어지면 호흡과 맥박이 증가하고 두통, 메스꺼움을 겪을 수 있다. 특히, 차박 때 많이 쓰는 무시동 히터 역시 밀폐 환경에서는 위험할 수 있는 것으로 나타나 사용 시 반드시 주의해야 한다.