장원영·고소영·엄정화 미모 비결?…아침에 한 스푼 '올레샷' 열풍

최근 SNS에서는 올리브오일과 레몬즙을 함께 섭취하는 '올레샷' 루틴이 하나의 건강 트렌드로 자리 잡고 있습니다. 아침 공복에 한 스푼씩 마시는 간단한 습관인데요, 유명인들의 루틴 공개가 열풍에 불을 지폈습니다.

아이브 장원영, 배우 엄정화·고소영 등이 올레샷을 즐겨 먹는다고 알려지며 많은 이들이 관심을 갖기 시작했고, 해외에서도 페넬로페 크루스가 공복 오일 루틴을 소개하며 화제가 되었습니다. 자연스럽게 SNS에는 "나도 도전!"이라는 인증샷과 후기가 넘쳐나고 있습니다.

아이브 멤버 장원영.

유행이 번지면서 시장에서는 손쉽게 섭취할 수 있는 스틱형 올리브오일 제품이 빠르게 늘고 있습니다. 한 번에 먹기 좋은 소포장이라 계량도 필요 없고 신선함을 유지할 수 있다는 점이 소비자들의 마음을 사로잡고 있는데요. 최근에는 보다 간편한 캡슐형 올리브오일까지 등장해 선택의 폭이 한층 넓어졌습니다. 올레샷이 단순한 유행을 넘어 일상적인 건강 루틴으로 자리 잡으면서 이러한 간편형 제품들이 꾸준히 주목받는 모습입니다.

데이터에서도 이 열풍은 뚜렷하게 드러납니다. 소비자 검색 분석 플랫폼에 따르면 올리브유 검색량은 치킨·김밥·커피 등 인기 메뉴를 제치고 8월 음식·식재료 검색 1위(31만 건)에 올랐습니다. 한 헬스·뷰티 기반 온라인몰에서는 레몬즙 검색량이 전년 대비 무려 2479% 증가했다고 하니, 올레샷 열풍이 얼마나 강력한지 체감할 수 있습니다. 업계에서는 이에 발맞춰 다양한 이너뷰티 제품을 선보이며 트렌드를 적극적으로 반영하고 있습니다.

부담 없이 시작할 수 있다는 점에서 많은 분들이 올레샷을 시도하고 있지만, 체질이나 소화 상태에 따라 개인차가 있을 수 있으니 본인에게 잘 맞는 방식으로 천천히 도전해 보시면 좋겠습니다!