"다이소 2000원짜리랑 뭐가 달라?" 말 많더니…순식간에 '완판'

애플이 일본 디자이너 이세이 미야케와 협업해 만든

한정판 파우치 '아이폰 포켓(iPhone Pocket)'이

출시 직후 전 세계에서 순식간에 매진됐습니다.

Advertisement

온라인·오프라인 매장 모두 재고가 '0'이 되며

희소성이 폭발적으로 올라갔습니다.

천 파우치인데 22만~33만원?…'3D 니팅' 한정판의 힘

아이폰 포켓은 3D 니팅 기술로 만든 천 소재 파우치입니다.

짧은 스트랩, 긴 스트랩 두 가지 버전으로 두 가지 버전으로

국내 기준 약 22만~33만 원 가격대입니다.

애플은 "아이폰과 소지품을 넣는 웨어러블 슬링 파우치"라고 소개하며

사용하다 보면 형태가 변형될 수 있다고도 안내했습니다.

글로벌 10개 매장 한정 판매…출시 직후 전면 품절

애플은 전 세계 단 10개 매장에서만 제품을 판매했습니다.

미국 오프라인은 뉴욕 소호점 한 곳뿐이었죠.

이렇게 공급이 극도로 제한되자

온라인 스토어는 모든 색상·사이즈가 즉시 품절됐고

일부 지역에서는 구매 페이지 자체가 갑자기 닫히기도 했습니다.

"33만 원짜리 파우치라고?"…SNS 반응은 극과 극

제품 공개 후 온라인에서는 갑론을박이 이어졌습니다.

"천 파우치에 33만 원은 도가 지나쳤다"

"실용성 없다"는 비판이 쏟아졌고

반면 "이세이 미야케 협업 한정판 컬렉션이면 납득된다",

"소장용 가치가 있다"는 긍정 평가도 있었습니다.

가격 논란 속에서도 '완판'이란 결과가 나오며

애플의 브랜드 파워가 다시 한번 입증됐다는 평가가 나옵니다.

비싼데도 잘 팔리는 이유…또 통했다 '애플식 프리미엄 액세서리'

업계는 이번 완판을 애플의

'고가 액세서리 전략'으로 보고 있습니다.

애플은 그동안 19달러 폴리싱 클로스부터

999달러 모니터 스탠드, 350달러 키보드까지

가격 논란이 거센 제품을 여러 차례 내놨지만

그때마다 일정한 판매량을 기록하며 브랜드 파워를 보여왔습니다.

SNS 컨설턴트 매트 나바라는

"아이폰 포켓은 기능보다 형태·브랜드·한정성에 집중한 제품"이라며

"일부 소비자에게는 애플의 브랜드 충성도를 시험하는

가격 정책처럼 느껴질 수 있다"고 말했습니다.

논란은 있었지만 결과는 '전 세계 완판' 애플은 다시 한번 브랜드와 한정성에 반응하는

소비자를 정확히 겨냥했습니다. 애플식 프리미엄 전략이 여전히 유효하다는 걸 보여준 사례입니다.