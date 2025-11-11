"여기 괜찮네"…요즘 부자들 사이 새로 뜨는 '이민 명당'

이동의 시작



중국 부유층이 투자 이민지로 싱가포르 대신 UAE(두바이·아부다비)를 선택하고 있다.

영국 파이낸셜타임스(FT)는 9일(현지시간),

오랜 기간 화교 부호들이 선호하던 싱가포르가

Advertisement

최근 규제 강화로 매력을 잃었다고 보도했다.

닫히는 싱가포르의 문



싱가포르는 자금세탁 사건 이후 이민 심사를 강화했다.

특히 최근 중국 푸젠성 범죄조직이 연루된 대규모 자금세탁 사건 이후

이민자 및 투자자에 대한 검증이 강화되며,

영주권 승인율은 8%를 조금 넘는 수준으로 떨어졌다.

열리는 사막의 문, UAE



그 사이 UAE, 특히 두바이와 아부다비가

새로운 투자 이민지로 급부상하고 있다.

자산관리 전문가들에 따르면

최근 1년 새 두바이·아부다비에 '패밀리오피스'를 설립해

자산을 이전하려는 중국인 문의가 급증했다.

패밀리오피스는 초고액 자산가의 자산을 관리하는 개인 투자회사로,

이를 설립하면 거주 자격이나 영주권 취득이 한층 쉬워진다.

황금비자가 부른 이동



UAE는 투자자·전문직을 대상으로

최대 10년간 체류 가능한 '황금비자(Golden Visa)' 제도를 운영 중이다.

2021년 4만7천 건이던 발급 건수는

2022년 8만 건으로 70% 가까이 증가했다.

싱가포르 자산관리사 라이트하우스 캔톤의 프라샨트 탄돈 상무이사는

"중국인 고객이 늘면서 중국어 구사 인력을 구하기 어려울 정도"라며

"자산 5천만~2억 달러(약 727억~2,900억 원) 규모의

중간층 부호들이 가장 많이 이동하고 있다"고 전했다.

부의 방향, 사막으로



싱가포르에서 UAE로 자산을 옮기는 사례도 늘고 있다.

이민 컨설턴트들에 따르면

싱가포르는 심사 강화와 범죄 사건 여파로

영주권 취득이 까다로워진 반면,

UAE는 세금이 온건하고 시민권 절차가 상대적으로 쉽다.

이 점이 중국 자산가들에게 결정적 요인으로 작용했다.

가상자산, 흐름을 가속하다



가상화폐 정책도 이동을 가속했다.

싱가포르는 올여름부터 무허가 거래소 단속에 나선 반면,

UAE는 규제가 느슨하고 시장 접근성이 높다.

싱가포르 자산관리업체 라이즈프라이빗의 케빈 텅 대표는

"중국 고객들은 규제가 덜한 시장을 찾고 있다"며

"이들의 관심은 점점 중동으로 향하고 있다"고 말했다.

새로 그려지는 부의 지도



싱가포르의 문이 좁아지고,

두바이의 사막은 넓게 열렸다.

중국의 자본은 다시 움직인다.

홍콩 → 싱가포르 → 두바이.

부의 지도는 또 한 번 새로 그려지고 있다.