주식도 부동산도 아냐…직장인 83%가 택한 재테크 1위는 '이것'

서지영기자

입력2025.11.06 08:57

Gemini 생성이미지.

직장인 83%가 택한 재테크 '저축'

요즘 직장인들 사이에서 가장 '핫한' 재테크 수단은 의외로 저축이에요.


주식도, 코인도 아닌 통장이 다시 돌아왔습니다.


챗GPT 생성이미지.

"월급만으론 답이 없다"

취업정보업체 인크루트가 직장인 383명을 대상으로 설문을 진행했어요.

그 결과 10명 중 9명(92.2%)이 "재테크 하고 있다"고 답했죠.

그중에서도 저축(83%)이 1위를 차지했습니다.


챗GPT 생성이미지.

그 뒤를 잇는 건


국내 주식(63.5%), 해외 주식(43.9%), 펀드·ETF(37.4%),

코인(30%), 현물(19%), 부동산(18%) 순이었어요.


"이자라도 받자"는 심리가 여전히 강한 시기네요.


세대마다, 자산관도 달랐다
챗GPT 생성이미지.

연령별로 보면 재테크 포트폴리오가 확실히 달랐습니다.


20대는 저축(92.6%)과 해외 주식(63%)에 적극적이었고,


40대는 부동산(21%)과 현물(17%)을 섞어 투자 다양성이 가장 높았어요.


50대는 부동산(30%)과 펀드(38%) 중심의 전통적 방식이었죠.


젊을수록 '투자', 나이 들수록 '안정'.


결혼 여부도 영향 컸다
챗GPT 생성이미지.

미혼과 기혼 모두 저축과 주식을 많이 하지만,


부동산에서는 확연한 차이를 보였어요.


기혼의 28%가 부동산에 투자하는 반면, 미혼은 8.7%에 불과했습니다.


"가정을 꾸리면 자산의 형태가 달라진다"는 말, 통계로도 확인된 셈이에요.


절반은 "업무 중에도 투자한다"
챗GPT 생성이미지.

조사에 따르면 직장인 절반(49.6%)


"근무 시간 중에도 재테크 활동을 한다"고 답했습니다.


그중 '매우 자주 한다'는 응답도 7.4%.


대부분은 출퇴근길이나 점심시간 등 1시간 이내로 투자한다고 해요.


일도 하고, 투자도 하고… 멀티플레이 시대의 직장인.


재테크 이유는 단 하나

"왜 하냐"는 질문에는


'목돈과 여유자금 확보'(49.6%)가 1위였어요.


그다음은 노후 준비(30.3%), 내 집 마련(12.5%) 순.


성과를 물었더니,


이익 냈다 60.1%

본전이다 23.8%

손실 봤다 16.1%


챗GPT 생성이미지.

특히 20대의 72%가 "수익 났다"고 답했어요.

반면 50대는 손실을 본 경우가 29%로 가장 많았습니다.


재테크 못 하는 이유도 분명했는데요.


재테크를 하지 않는 사람(7.8%)은

절반이 "여유 자금이 없어서"라고 답했어요.


20~30대는 "방법을 몰라서",

40~50대는 "돈이 부족해서"가 이유였죠.


정리하자면
이자율이 높고 물가는 오르는 시대,


'안정'은 다시 힘을 얻었어요.


하지만 통장만으론 부족하다는 것도 모두가 알고 있죠.


지금의 직장인 재테크는 '리스크 최소화 + 소액 분산',


그 절묘한 균형 위에서 버티고 있는지도 몰라요.


  • 서지영
    취재

    서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr

  • 편집

    맹지애 기자 mjiae@asiae.co.kr

ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지

