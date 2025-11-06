주식도 부동산도 아냐…직장인 83%가 택한 재테크 1위는 '이것'

직장인 83%가 택한 재테크 '저축'
요즘 직장인들 사이에서 가장 '핫한' 재테크 수단은 의외로 저축이에요.
주식도, 코인도 아닌 통장이 다시 돌아왔습니다.
"월급만으론 답이 없다"
취업정보업체 인크루트가 직장인 383명을 대상으로 설문을 진행했어요.
Advertisement
그 결과 10명 중 9명(92.2%)이 "재테크 하고 있다"고 답했죠.
그중에서도 저축(83%)이 1위를 차지했습니다.
그 뒤를 잇는 건
국내 주식(63.5%), 해외 주식(43.9%), 펀드·ETF(37.4%),
코인(30%), 현물(19%), 부동산(18%) 순이었어요.
"이자라도 받자"는 심리가 여전히 강한 시기네요.
세대마다, 자산관도 달랐다
연령별로 보면 재테크 포트폴리오가 확실히 달랐습니다.
20대는 저축(92.6%)과 해외 주식(63%)에 적극적이었고,
40대는 부동산(21%)과 현물(17%)을 섞어 투자 다양성이 가장 높았어요.
50대는 부동산(30%)과 펀드(38%) 중심의 전통적 방식이었죠.
젊을수록 '투자', 나이 들수록 '안정'.
결혼 여부도 영향 컸다
미혼과 기혼 모두 저축과 주식을 많이 하지만,
부동산에서는 확연한 차이를 보였어요.
기혼의 28%가 부동산에 투자하는 반면, 미혼은 8.7%에 불과했습니다.
"가정을 꾸리면 자산의 형태가 달라진다"는 말, 통계로도 확인된 셈이에요.
절반은 "업무 중에도 투자한다"
조사에 따르면 직장인 절반(49.6%)이
"근무 시간 중에도 재테크 활동을 한다"고 답했습니다.
그중 '매우 자주 한다'는 응답도 7.4%.
대부분은 출퇴근길이나 점심시간 등 1시간 이내로 투자한다고 해요.
일도 하고, 투자도 하고… 멀티플레이 시대의 직장인.
재테크 이유는 단 하나
"왜 하냐"는 질문에는
'목돈과 여유자금 확보'(49.6%)가 1위였어요.
그다음은 노후 준비(30.3%), 내 집 마련(12.5%) 순.
성과를 물었더니,
이익 냈다 60.1%
본전이다 23.8%
손실 봤다 16.1%
특히 20대의 72%가 "수익 났다"고 답했어요.
반면 50대는 손실을 본 경우가 29%로 가장 많았습니다.
재테크 못 하는 이유도 분명했는데요.
재테크를 하지 않는 사람(7.8%)은
절반이 "여유 자금이 없어서"라고 답했어요.
20~30대는 "방법을 몰라서",
40~50대는 "돈이 부족해서"가 이유였죠.
정리하자면
이자율이 높고 물가는 오르는 시대,
'안정'은 다시 힘을 얻었어요.
하지만 통장만으론 부족하다는 것도 모두가 알고 있죠.
지금의 직장인 재테크는 '리스크 최소화 + 소액 분산',
그 절묘한 균형 위에서 버티고 있는지도 몰라요.
Advertisement