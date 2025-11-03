바쁜 출근길, 오늘도 치명적인 '독약' 한 잔 들고 가셨습니다

"커피가 몸에 좋네 나쁘네는 진짜 문제 아니야"

ㅡ

'편리함' 속에 숨은 위험

하루 수십 번 손에 쥐는 종이컵.

Advertisement

하지만 그 안엔 '보이지 않는 독'이 숨어 있습니다.

국내 사용량 연 30억 개, 편리함의 대가가 있을지도 모릅니다.

챗GPT 생성 이미지 원본보기 아이콘

ㅡ

뜨거운 음료가 깨우는 '플라스틱 폭탄'

일회용 종이컵 내부에는 물이 새지 않도록

폴리에틸렌(PE)이나 폴리프로필렌(PP) 재질의 얇은 막이 입혀져 있는데요.

95℃ 물을 종이컵에 20분 담으면

컵 안쪽 코팅층에서 수백~수천 개 미세플라스틱이 녹아 나옵니다.

이 입자들은 눈에 보이지 않지만, 몸 안으로 들어갑니다.

"고온에서 노출 시간이 길수록 방출량이 폭발적으로 늘어난다"

ㅡ

면역·호르몬을 흔드는 나노 입자

국내 연구에 따르면,

폴리에틸렌으로 코팅된 종이컵에 뜨거운 물을 채웠을 때

머리카락 굵기의 10만분의 1 수준인 ㎚ 크기의 플라스틱 입자가 검출,

이 미세 입자는 면역세포 염증 반응과 호르몬 교란을 유발할 수 있습니다.

특히 나노 크기의 초미세 입자는 체내에 축적되기 쉽습니다.

"음식이나 음료를 통해 미세플라스틱이 인체에 유입되면 면역 반응과 산화 스트레스가 증가할 가능성이 있다" - WHO

ㅡ

'영원한 화학물질' PFAS의 그림자

일부 종이컵은 PFAS(과불화화합물)로 방수 처리됩니다.

이 물질은 체내에 들어오면 거의 분해되지 않고 축적되는데,

혈중 PFAS 농도가 높은 사람일수록 고혈압·질환 위험이 높다는 보고도 있습니다.

"뜨거운 음료를 종이컵에 오래 두거나 재사용하는 습관은 코팅층 손상을 가속해 노출량을 높인다"

"가능하면 다회용 컵을 사용하는 것이 가장 현실적인 예방법"

ㅡ

작지만 확실한 실천

다회용 텀블러를 쓰면

미세플라스틱 양이 종이컵의 4분의 1 수준으로 줄어듭니다.

환경적 문제도 간과할 수 없습니다.

종이컵은 종이와 플라스틱이 붙어 있어 재활용이 거의 불가능하고

버려진 컵은 결국 미세플라스틱으로 분해돼 토양과 해양을 오염시킵니다.