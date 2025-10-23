'윙~윙~' 뭔가 대단히 잘못 됐다…사상 첫 모기 등장에 발칵 뒤집힌 나라

"얼음의 나라에도 모기가?"

'얼음(Ice)'이 이름에 들어가는 나라, 아이슬란드(Iceland).

이 '얼음의 나라'에서 처음으로 모기가 발견됐대요.

기후 변화 때문일까요?

줄무늬모기(Culiseta annulata). 이번에 발견된 모기는 암컷 2마리와 수컷 1마리로, 나방 등을 잡기 위해 설치된 장치에 의해 포획됐다. 벨기에왕립자연과학연구소(Royal Belgian Institute of Natural Sciences, RBINS) 곤충 표본 컬렉션. 원본보기 아이콘

모기가 왜 거기서 나와?

21일(현지시간) AFP통신과 영국 가디언에 따르면,

아이슬란드 자연과학연구소 연구진이 수도 레이캬비크 북쪽 약 30km 지역에서

줄무늬모기(Culiseta annulata) 3마리를 포착했어요.

암컷 2마리, 수컷 1마리였고,

설탕+와인 혼합액을 바른 끈으로 곤충을 유인하는 장치에 걸렸다고 해요.

그동안 아이슬란드는 남극과 함께

'모기가 없는 나라'로 알려져 있었죠.

추위가 너무 혹독해서 모기가 살 수 없었거든요.

그런데 이번엔 진짜 자연 상태에서 모기가 발견된 첫 사례예요.

"기온이 달라지고 있다"

전문가들은 기후 변화의 영향일 가능성을 보고 있어요.

여름이 길어지고, 겨울이 예전만큼 춥지 않다 보니

모기가 살 수 있는 환경이 생긴 거죠.

다만 연구소의 곤충학자 마티아스 알프레드손은

"이번에 잡힌 모기가 선박이나 컨테이너를 통해 유입됐을 수도 있다"며

아직은 단정할 수 없다고 말했어요.

그는 "줄무늬모기는 추운 기후에도 적응한 종으로 보인다"며

"영하의 긴 겨울도 버틸 수 있는 능력이 있을 것"이라고 덧붙였어요.

아이슬란드의 평균기온은 지난 30년간 전 세계보다 4배 빠르게 상승했다. 픽사베이 원본보기 아이콘

빠르게 따뜻해지는 북극의 이웃

아이슬란드의 평균기온은 지난 30년간 전 세계보다 4배 빠르게 상승했어요.

이제는 겨울에도 영상으로 머무는 날이 늘고 있다고 해요.

이 때문에 예전엔 살지 못하던 곤충이나 어류가 점점 북쪽으로 이동 중이에요.

아이슬란드 환경청은

"이번이 모기가 공식 확인된 첫 사례"라며

앞으로 개체 수와 분포를 정기적으로 조사하고

방제 대책도 마련하겠다고 밝혔어요.

"지구가 따뜻해지면 사람만 더워지는 게 아니에요.

이제 모기도 '북유럽행 비행기표'를 끊었던 걸까요?"