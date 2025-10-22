러닝 전성시대, 광화문·회현역엔 이것까지 생겼다

폭염에도 달리고

서울 서초구 잠수교에서 시민들이 땀을 흘리며 뛰고 있다. 연합뉴스 원본보기 아이콘

비가 와도 달리고

비가 내리는 서울 종로구 광화문광장에서 시민들이 달리고 있다. 연합뉴스 원본보기 아이콘

산에서도 달리고

지난 5월 강원도 강릉시 제왕산에서 열린 'TNF100 강원 국제트레일러닝대회'에서 참가자들이 산길을 달리고 있다. 연합뉴스 원본보기 아이콘

계단에서도 달리고

지난 7월 서울 송파구 잠실 롯데월드타워에서 열린 2025 롯데 아쿠아슬론에서 참가자들이 계단을 오르고 있다. 연합뉴스 원본보기 아이콘

꽃 보면서 달리고

서울 영등포구 여의도공원을 찾은 시민들이 달리고 있다. 연합뉴스 원본보기 아이콘

외국 유학생들도 달리는

지난달 서울 서대문구 신촌 연세로에서 열린 '2025 신촌 글로벌 대학문화축제'의 '5K 청춘 RUN'에 참가한 외국인 유학생들이 기념촬영을 하고 있다. 연합뉴스 원본보기 아이콘

그야말로 러닝 전성시대

지난 6월 서울 서초구 예빛섬~동작구 국립서울현충원 일대에서 열린 '6.6㎞ 호국보훈의 달리기' 행사에서 참가자들이 뛰고 있다. 연합뉴스 원본보기 아이콘

러닝 인구 1000만명 육박

서울 광화문·회현·월드컵경기장역에

탈의실·보관함 갖춘 '러너지원공간' 마련

양말·무릎보호대 등 판매 자판기 설치

주 1~2회 맞춤형 러닝 프로그램도 무료 제공

러닝(달리기) 인구가 1000만명에 달할 것으로 전망되는 가운데 서울 광화문역, 회현역, 월드컵경기장역에 러닝 편의 공간이 마련됐다. 역사별로 전문 코치가 함께하는 다양한 러닝 프로그램도 무료로 제공한다.

서울시와 서울교통공사는 5호선 광화문역, 4호선 회현역, 6호선 월드컵경기장역에 '러너지원공간'을 조성했다고 22일 밝혔다. 이용 시간은 매일 오전 5시30분부터 밤 11시까지로, 지하철 운행 시간과 연계했다.

지하철 5호선 광화문역에 조성된 러너지원공간 외부. 서울시 제공 원본보기 아이콘

러너지원공간은 지하철 역사 혁신 프로젝트 '펀 스테이션'의 일환이다. 5호선 여의나루역 '러너스테이션', 2호선 뚝섬역 '핏스테이션', 7호선 먹골역 '스마트무브스테이션' 등이 운영되고 있다.

러너지원공간은 러너들의 접근성을 극대화하기 위해 지하철역 내에 조성됐다. 남녀 사용 공간을 구분해 탈의실, 보관함, 파우더룸 등이 마련됐다. 헤어밴드나 양말, 무릎 보호대, 샤워 티슈, 파스 등 실제 러너의 의견을 반영해 운동 전후 필요한 물품을 간편하게 구입할 수 있는 자동판매기도 설치됐다.

별도 이용 요금은 없으며, 네이버 QR과 카카오톡 인증을 통해 출입할 수 있다. 개인 물품보관함은 서울교통공사 '또타라커' 시스템과 연계해 앱으로 사용 가능하다.

러너지원공간에서는 개인 수준과 일상에 맞춰 참여할 수 있는 맞춤형 러닝 프로그램을 주 1~2회 운영한다. 모든 프로그램은 무료로 이용 가능하며, 온라인 플랫폼을 통해 회차별 15~20명 내외 선착순 모집한다. 모든 과정은 전문 코치와 페이서의 지도 아래 러닝 준비부터 정리운동까지 안전하게 진행된다.

광화문역은 직장인을 위한 '모닝 러닝 프로그램'을 중심으로 운영한다. 출근 전 짧은 러닝, 올바른 자세 및 보강 운동을 익힐 수 있다. 주말 등에는 인왕산·북악산 트레일 러닝 프로그램도 마련할 예정이다.

회현역은 입문자를 위한 프로그램을 마련했다. 남산을 배경으로 걷기, 가벼운 달리기 등 기초 체력 강화를 시작으로 점차 거리를 늘려가는 단계적 프로그램이 구성될 계획이다.

월드컵경기장역은 상암 월드컵공원을 중심으로 부상 없는 달리기를 위한 기초 러닝 스쿨과 경험자를 위한 15㎞ 이상 장거리 러닝 프로그램을 함께 운영한다. 슬로우 러닝, 패밀리 러닝 등 가족 단위 프로그램도 운영될 예정이다.

지하철 4호선 회현역에 조성된 러너지원공간 내부. 서울시 제공 원본보기 아이콘

정규 프로그램 외에 분기별로도 계절, 테마가 담긴 특별 프로그램이 진행된다. 겨울에는 러닝 부상 예방, 회복 중심의 실내 프로그램 위주로 구성될 계획이다. 동국대학교 스포츠과학융합연구소와 협력해 역사별 맞춤 프로그램 참가자 중 희망자를 대상으로 기초체력 및 건강지표 분석을 위한 검사도 제공한다.

김봉철 서울교통공사 전략사업본부장 직무대행은 "앞으로 역사 내에서 시민을 위해 활용할 수 있는 유휴공간을 지속 발굴해 지하철역이 새로운 생활 문화 플랫폼으로 거듭날 수 있도록 노력해 나갈 것"이라고 말했다.

임창수 서울시 미래공간기획관은 "우리 일상에 가장 가까운 장소 중 한 곳인 지하철역에서 스스로 건강을 챙겨볼 수 있도록 시민 의견을 반영해 러너지원공간을 마련하게 됐다"며 "앞으로도 지하철역뿐 아니라 시민 생활 가까운 곳에 생활체육, 여가문화를 즐길 수 있는 공간을 확대해 나가겠다"고 전했다.