직장인 월급 평균 421만 원, 50만 원 더 받은 1위 지역은?

서울, 직장인 월급 1위…평균보다 50만원↑

올해 4월 기준, 전국 직장인들의 평균 월급이 집계됐어요.

평균 월급이 가장 높은 지역은 서울로 476만5000원 을 받아

전국 평균보다 약 50만 원 더 많은 수준이었어요.

전국 평균은 얼마?

올해 4월 기준, 전국 직장인(상용근로자 1인 이상 사업체)들의

평균 월급은 421만4000원 으로 집계됐어요.

이는 고용노동부가 발표한 '4월 시도별 임금·근로 시간 조사' 결과예요.

서울 직장인 월급 476만 원…제주와 150만 원 격차

평균 월급 이 가장 높은 지역은 서울 476만5000원.

정보통신업, 금융·보험업, 과학기술 서비스업 등 고임금 업종이 몰린 영향이에요.

울산도 475만 원으로 서울과 비슷했어요.

숙박·음식업 비중이 높은 제주는 327만9000원 으로 가장 낮았어요.

실질임금도 서울 1위…전국 평균은 361만 원

물가를 반영한 실질임금 순위도 같았어요.

서울이 421만1000원 으로 1위, 울산이 409만5000원으로 뒤를 이었죠.

전국 평균은 361만5000원 이었습니다.

지역 따라 다른 근로시간…충남 178시간 vs 제주 168시간

4월 평균 근로시간 은 174.2시간.

제조업이 많은 충남(178.8시간) , 경남(178.6시간)은 길었고,

서비스업이 많은 제주(168.7시간) , 대전(169.3시간)은 짧게 나타났습니다.

직장인 '임금·근로시간' 정리해보면

서울 은 임금·실질임금 모두 1위, 울산이 근소한 차이로 2위.