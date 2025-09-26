"이러니 요즘 애들이 카톡 안 쓰지"…15년 만의 개편에 '분노' 터졌다

카카오톡이 15년 만에 대대적인 개편을 내놨습니다.

그런데 편의 기능보다 달라진 모습에 불만이 더 커지고 있습니다.

이용자들 " 메신저 본질 이 사라졌다"

카카오톡 애플리케이션(앱)을 다운로드할 수 있는 구글 플레이스토어에 달린 카카오톡에 대한 댓글들. 구글 플레이스토어 원본보기 아이콘

업데이트 직후, 커뮤니티와 SNS에는 불만 글이 이어졌습니다.

특히 친구 목록 기능 변화가 가장 큰 불만입니다.

예전에는 이름과 프로필이 목록으로 정리돼 바로 찾을 수 있었지만

이제는 피드형으로 바뀌어 번거롭다는 지적이 나옵니다.

또 프로필 변동 내역이 화면을 채우면서

"단순히 대화만 하려 했는데 불필요한 정보가 너무 많다"는 피로감 호소도 나왔습니다.

" 광고 많고 SNS 같아졌다"

신규 기능이 업데이트 된 카카오톡. 카카오톡 홈페이지 원본보기 아이콘

광고가 지나치게 많다는 지적도 나왔습니다.

일부 이용자들은 "업데이트하고 앱을 지우고 싶다",

"인스타를 왜 따라 하냐"라고 불만을 터뜨렸습니다.

SNS처럼 사진과 게시물이 중심이 된 UI에 대해

"카톡이 메신저가 아니라 또 다른 SNS가 됐다"는 반응도 이어졌습니다.

잘 모르는 사람에게 사적인 사진이 노출될 수 있다는 우려도 나왔습니다.

자동 업데이트 끄는 방법 공유까지

구글 트렌드에 '카카오톡' 키워드를 검색한 결과. 구글 트렌드 캡처 원본보기 아이콘

불편을 피하려는 움직임도 빠르게 퍼졌습니다.

갤럭시 사용자는 구글 플레이스토어 → 카카오톡 → 점 3개 메뉴 → '자동 업데이트 사용' 해제

아이폰 사용자는 설정 → 앱스토어 → 자동 다운로드 항목에서 '앱 업데이트' 끄기를 선택하면 됩니다.

카카오 " 가능성의 창 으로 진화 "

카카오는 단순한 디자인 변경이 아닌 전략적 전환이라고 강조합니다.

메시지를 24시간 안에 수정할 수 있는 기능, AI 기반 보이스톡 요약 기능 등이 추가됐고

'지금' 탭에서는 숏폼 영상과 오픈채팅을 즐길 수 있게 했습니다.

정신아 카카오 대표는 "카톡 해라는 말은 이제 단순히 메시지를 보내는 것이 아니라

AI를 통해 새로운 경험을 하는 의미가 될 것"이라고 말했습니다.

변화를 향한 기대 와 불안

카카오는 '시대 변화에 맞춘 진화'라고 설명하지만

이용자들은 여전히 혼란을 느낍니다.

오랫동안 '국민 메신저'였던 카톡이 단순함에서 오는 매력을 잃고 있다는 지적입니다.

앞으로 카카오가 메신저의 본질과 새로운 기능 사이에서

어떤 균형을 잡을지가 관건이 될 전망입니다.