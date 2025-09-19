"10만원 한 번 더" 1차 소비쿠폰 효과 이어간다…22일부터 2차 신청

1차 민생회복 소비쿠폰의 약 3분의 2는 음식점과 마트·식료품, 편의점 등에서 사용된 것으로 나타났습니다.

행정안전부는 소비쿠폰 지급 이후 소상공인과 전통시장의 매출이 늘고,

소비 심리 개선 등 경제지표도 호전됐다고 밝혔습니다.

행정안전부에 따르면, 1차 민생회복 소비쿠폰은 총 9조693억원 규모로, 5008만여명이 신청해 전체 대상자의 99.0%가 참여했습니다. 이 중 신용·체크카드를 통해 지급된 6조177억원은 88.1%가 이미 사용을 완료했습니다. 특히 음식점에서는 40.3%가 사용되어 가장 큰 비중을 차지했으며, 이어서 마트·식료품(15.9%)과 편의점(9.5%)이 뒤를 이었습니다.

소비자심리지수, 7년 7개월 만에 최고치 경신

소비쿠폰 지급 이후, 소비자 심리도 긍정적으로 변화했습니다.

한국은행의 소비자심리지수는 7월 110.8으로 2021년 이후 가장 높은 수치를 기록했으며,

8월에는 111.4로 더 상승하여 7년 7개월 만에 최고치를 경신했습니다.

소상공인과 전통시장의 체감 경기도 좋아졌습니다.

중소벤처기업부와 소상공인시장진흥공단의 '소상공인시장 경기 동향(BSI) 조사'에 따르면,

소상공인·전통시장의 8월 체감 BSI는 각각 72.3, 75.6으로 올해 최고치를 기록했습니다.

소상공인·전통시장 매출 증가, 복지 효과도

소상공인과 전통시장의 매출은 소비쿠폰 덕분에 늘어났습니다.

소상공인연합회와 전국 상인연합회의 실태조사에 따르면,

응답자의 55.8%가 소비쿠폰 지급 후 매출이 증가했다고 답했습니다.

특히 51%는 10~30%의 매출 증가율을 경험했다고 밝혔습니다.

세종시 한 고등학교에 재학 중인 고등학생 A군이 소방대원들에게 선물한 커피. 소방본부 원본보기 아이콘

또한, 소비쿠폰은 기부와 복지 확대에도 중요한 역할을 했습니다.

소비쿠폰으로 구입한 커피, 간식, 생필품 등을 소방서나 보육원 등에 전달하는 사례가

세종과 경기 수원, 충남 보령·홍성 등 전국에서 잇따랐습니다.

지방자치단체들은 소비쿠폰 지급 시 취약계층을 대상으로 진행된 '찾아가는 신청'에 복지서비스를 연계해 지원에 나섰습니다.

전국에서 7월 21일부터 9월 12일까지 진행된 '찾아가는 신청'은 총 40만2000여건에 달했습니다.

2차 민생회복 소비쿠폰 지급, 가치 소비 확산 기대