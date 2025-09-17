철판 낀 기계 끄지도 않고…"손으로 빼라고 목장갑 던져줬다"

추석 연휴가 끝나고 첫 근무를 시작했다. 오전 9시에 출근해 유니폼을 지급받고, 안전교육과 보건교육을 받았다. 안전교육 때 생산공장에서 산업재해 비율이 월등이 높다는 내용이 나왔다. 교육 담당자는 "종사자 수가 많기 때문"이라고 이유를 설명했다. 보건교육은 담당자가 없어 영상으로 대체됐다. 나중에 들은 이야기인데, 보건교육 담당자는 공장에서 발생한 사고 처리 때문에 교육에 참여하지 못했다고 한다.점심을 먹고 업무에 바로 배치됐다. 무슨 일을 하는지도 모르고 작업장에 들어갔다. 기계에서 나온 반죽을 철판에 붙이는 작업을 했다. 어떠한 사전 설명 없이 사수의 불친절한 지시와 신경질적인 타박에 정신없이 따라 했다.
2024년 9월 30일
모자색으로 신분이 나뉜다. 입사 6개월 미만 신입은 노란색, 정규직은 흰색, 반장은 초록색, 라인장은 파란색, 품질팀은 자주색으로 구분된다.정규직끼리는 서로 업무에 관여하지 않지만, 노란 모자에게는 사정없이 질책을 한다. 모든 게 처음이고 낯선 노란 모자의 행동이 답답해서 그런 것일 수도 있지만, 작업에 문제가 발생하거나 일이 꼬이는 상황이 찾아오면 모든 화를 노란 모자에게 표출하는 모습을 자주 볼 수 있다. 계약직인 노란 모자는 정규직이 되기 위해 그냥 참아낼 수밖에 없다.오늘도 그랬다. 동기 A 언니는 처음 해보는 작업에 미숙할 수밖에 없었는데, 이를 보고 고참이 상처되는 말을 쏟아내고 다른데로 가라고 했다. 첫인상에 일을 잘한다는 인식이 생기면 실수해도 용인해 주지만, 처음 보인 모습이 미숙하면 '일 못하는 애'로 찍혀 조금만 실수해도 크게 혼이 난다.
2024년 10월 2일
오늘은 휴무다. 야간조에 들어가기 위한 건강검진을 받으라고 했다. 야간조를 하고싶지 않았는데, 임산부 등 특수 상황이 아니면 모두 투입된다고 했다. 검진은 일사천리로 순식간에 마무리됐다. 야간 근무를 위한 의사와의 상담은 2분도 채 지나지 않아 끝이 났다.
2024년 10월 10일
사수와 함께 버터롤 포장을 하게 되었다. 사수는 점심때까지 편하게 쉬면서 빵을 검수하는 작업을 하라고 했다. 마지막 빵까지 다 보내고 사수 쪽으로 가니 그곳에는 아직 다 포장하지 못한 빵과 재포장할 거리가 쌓여있었다. 편하게 쉬라던 사수는 "이렇게 될 줄 알면서 어떻게 한 번을 안 와보냐 XX"이라고 욕설을 내뱉었다. 노란 모자인 내가 참아야지. 맞춰야지.
2024년 10월 13일
야간근무다. 정형반에 가서 청소를 도왔다. 야간에는 별로 힘든 일을 하지 않아도 기본적으로 몸이 아프다. 원래도 12시만 넘으면 발목에 피가 안 통하고 삭신이 쑤셨는데, 몸이 무겁고 정신이 맑지 않다.
공 노무사와 공장 입사 동기였던 김씨도
일기에 등장하는 일들을 늘 겪었다고 증언했다.
김씨는 정형반에서 SPC 프랜차이즈 매장에 들어가는
햄버거 빵을 만들었다.
6구, 12구짜리 철판에 햄버거 반죽이 담겨 나오면
모양이 불량인 것은 없는지 이물질은 없는지
확인하는 작업을 했다.
손 앞에 철판이 머무르는 시간은 5초 정도.
그 안에 6개, 12개짜리 반죽을 빠르게 검수해야 했다.
빠른 속도로 철판이 계속 움직이다 보니
일을 하다 보면 눈앞도 도는 것 같고,
마치 환 공포증처럼 느껴졌다는 것이 김씨의 이야기다.
반죽 담는 빈 철판 곧잘 기계에 껴… 하지만 공무팀 부를 시간 없어
그도 작업 중 위험천만한 순간을 겪었다.
오븐에 들어갔다가 다시 반죽을 담으러 나온 빈 철판은
곧잘 기계에 낀다.
'덜컥'하고 철판이 이동하지 못하고
여러 번 부딪히는 소리가 들리면
문제가 생긴 것이었다.
다음은 김씨가 촬영한 영상이다.
원래대로였으면 공무팀을 불러
문제가 된 철판을 빼달라고 부탁해야 한다.
그런데 동료들은 공무팀 인원이 많지 않아
한 번 부르면 언제 도착할지 모른다고 했다.
고참들은 이 정도는 공무팀 부를 정도가 아니라며
직접 목장갑을 끼고
오븐에서 막 나온 철판을 빼내면 된다고 가르친다.
빵이 철판에서 잘 떨어지라고 바르는 기름으로
바닥부터 기계까지 온 곳이 미끄러워도
기계 사이를 숙여가며 이동한다고 했다.
그나마 어디서 철판을 직접 빼야 하는지
알려주는 고참은 친절한 편이다.
대부분은 '눈치껏 알아서' 해야 한다.
일을 못 하면 지켜보고 있다가
또 뒤에서 불호령이 떨어지기 마련이기 때문이다.
칼날 떨어지는 기계 포장지 갈아 끼울 때도… 기계는 안 껐다
베테랑들은 기계 돌아가는 와중에
작업하는 것을 겁내지 않는다.
김씨는 포장반으로 재배치를 받아
봉투를 재단하는 일을 맡았다.
봉투는 위에서 칼날이 작두처럼 떨어져
비닐을 재단하는 방식으로 만들어진다.
비닐 포장 봉투는 들어가는 빵의 종류에 따라 달라지기 때문에,
한 제품 생산이 끝나면 다른 비닐 포장지로 갈아 끼워야 한다.
기계 칼날이 그대로 떨어지는 데
손을 넣어가며 포장지를 교체했다.
칼날이 떨어지는 박자에 맞춰서 손을 넣었다 뺐다 하면 된다고 했다.
김씨가 교체해야 할 타이밍에 용기가 없어 머뭇거리고 있으니
바로 고참은 "답답하니 나오라. 내가 하겠다"며 기계에 손을 넣었다.
공 노무사와 김씨, 그리고 다른 입사 동기들은
업무가 끝나면 단톡방에 서로 멍이 든 팔다리 사진을 올리곤 했다.
정신없이 일하고 뛰어다니다 보면
일할 때는 멍든 줄도 모른다고 했다.
서울 양재동 SPC 본사의 모습(왼쪽 사진)과 서울의 한 대형마트에 진열된 SPC 빵 제품들. 연합뉴스
스스로 기계가 된 베테랑
"작업하다 보면 빨리 빨리하라는 소리를 정말 많이 듣거든요.
동료들에게도 듣고. 제가 일을 머뭇거리거나 못하면
다른 사람이 피해 본다는 분위기가 있는 것 같아요."
공 노무사는 이렇게 말했다.
SPC는 매일 수백만개의 빵을 생산한다.
SPC가 홍보하는 '국내 최대 규모 평택 SPC 공장'에서만
하루 461만개의 빵이 만들어진다.
공장마다 차이는 있지만,
보통 라인 하나에서 10분마다 몇천개의 빵이
나온다는 계산이 가능하다.
반죽을 만들어 붓고, 옮기고, 틀에 붓고, 굽고, 식히고,
포장하는 작업은 모두 연결돼있다.
한 파트가 중단된다면 나머지 공정에도 차질이 생긴다.
문제가 생긴 제품은 불량으로 간주, 폐기해야 한다.
이렇다 보니 하루 생산 목표치가 몇만개씩 늘어나는 날이면
비상이 걸린다고 했다.
관리자는 다른 라인 대비 생산율이 떨어지지 않는지를 체크하고,
작업 속도가 떨어질 경우 분발할 것을 지시한다.
그래서 '위험하니 기계를 세우겠다'는 것은
이곳에서 통하지 않는다.
공 노무사뿐만 아니라 다른 퇴사자와 현직자도
"연차가 웬만큼 찬 반장도 라인을 세우기 어렵다"고 입을 모았다.
주임급 이상이 와서 자신이 직접 눈으로 보고 기계를 멈추지,
그 아래 사람들은 기계 멈추는 버튼을 감히 누를 수 없다는 것이다.
오래 일하다 보면 '생산 우선' 원칙에 자신을 맞추게 된다고 했다.
어느새 스스로가 '빨리빨리'에 맞추게 되고,
그렇게 하지 못하면 일머리가 없고 도태된 사람으로 비춰진다고 했다.
지난 5월 서울 서초구 SPC 본사 앞에서 열린 SPC 산재사망 노동자 추모 및 SPC 규탄 3대 종교 기자회견. 연합뉴스