'나혼산' 1000만명 넘었다

2020년부터 지난해까지

5년 연속 주민등록인구가 줄어

인구 감소 경향이 이어졌다.

1인 가구 수는 올해 처음으로 1000만명 을 넘어서

'나홀로 세대'의 확산이 나타났다.

행정안전부는 이같은 내용을 담은

'2025 행정안전통계연보' 를 발간했다고 27일 밝혔다.

연보에는 지난해 12월31일을 기준으로

▲정부조직 ▲행정관리 ▲디지털정부 ▲지방행정

▲지방재정 ▲안전정책 ▲재난관리 ▲기타

8개 분야 등 327개 통계가 수록됐다.

작년 주민등록인구 5121만7221명으로 줄었다

지난해 주민등록인구는

5121만7221명으로

2023년 5132만5329명보다

10만8108명 줄었다.

주민등록인구 는 2020년 5182만9023명에서

5년째 줄었다.

다만 전년 대비 감소율은

2022년을 정점으로 줄어들고 있어

인구 감소 추세가 다소 완화됐다.

1인 세대가 전체 세대의 42% 차지

전체 세대 수는 2411만8928세대로

2020년 대비 약 100만세대가 증가했다.

1인 세대는 2020년 900만세대를 돌파한 뒤

4년 만에 1000만 세대를 넘어섰다.

지난해 1인 세대는 1012만2587세대 로

전체 세대의 42%에 달한다.

2인 세대도 2020년 540만 세대에서

지난해 601만 세대로 증가했다.

반면 4인 이상 세대 는

같은 기간 461만 세대에서

394만 세대로 감소 했다.

남녀 평균 연령은 여성이 46.8세 로

남성 44.5세 보다 높았다.

지난해 남성 43.7세,

여성 45.9세보다 모두 상승했다.

디지털 전환 가속…온라인 민원 이용률 급증

디지털 전환 가속화로

온라인 민원 이용률 은

2020년 59.4%에서

지난해 83.7% 로 증가했다.

전자증명서 발급 건수는

2020년 약 48만건에서

2023년 약 1863만건,

지난해 약 2620만건으로 급증했다.

안전신문고를 통한 신고 건수 는

2020년 188만9000여건에서

지난해 1243만여건으로 6.6배 늘었다.

특히 2023년 약 753만건과 비교해서는

65.2% 증가했다.

이상기후 탓…폭염일수 10일대에서 30일대로

이상기후 탓에

폭염일수 는 나날이 길어지는 추세다.

2020년 7.7일에서

2022~2023년에는 10일대였는데

지난해 30.1일로 증가 했다.

이같은 주요 통계를 포함한 통계연보는

행정안전부 홈페이지

'정책자료-통계-통계연보·주제별 통계'에서

파일로 볼 수 있다.

윤호중 행안부 장관은

"2025 행정안전통계연보는

우리 사회와 정부 운영의 변화를

종합적으로 보여주는 중요한 지표"라며

"데이터를 바탕으로 보다 정교하게 정책을 설계해

국민 생활을 더 편리하게 만들고,

안전한 일상을 직접 느낄 수 있도록

정책을 개선하겠다"고 말했다.