"김건희도 계엄 공동책임, 위자료 내라" 1만2000명 尹부부에 손배소

윤석열 전 대통령과 김건희 여사 부부에게 공동으로 계엄 책임을 묻는 손해배상 청구 소송이 18일 제기됐다.

김경호 변호사 대리 소장 제출…1인당 10만원 청구

법률사무소 호인의 김경호 변호사는 이날 시민 1만2225명을 대리해 서울중앙지법에 윤 전 대통령과 김 여사를 상대로 1인당 10만원의 위자료를 청구하는 손해배상 소송 소장을 제출했다.

선정당사자 방식 "소송 끝날때까지 참여 희망자 받아요"

18일 서울 서초구 서울중앙지법에서 윤석열 전 대통령 부부를 상대로 한 '12·3 비상계엄' 손해배상소송 소장 접수에 앞서 법률사무소 호인의 김경호 변호사(오른쪽)가 관련 입장을 밝히고 있다. 현재까지 윤 전 대통령에게 제기된 계엄 손해배상 소송은 있었지만, 김건희 씨를 상대로 책임을 묻는 소송이 제기된 것은 이번이 처음이다. 연합뉴스 원본보기 아이콘

김 변호사는 "이번 소송은 선정자까지 총 1만 2225명인데, 이 사람들이 모두 소장에 등장하고 판결문에 등장하면 그 자체로 번거로울 뿐 아니라 송달료만 11억원이 든다"며 "민사소송법 53조의 선정당사자 소송에 착안해서 선정당사자 1명을 내세우고 이 사람이 송달받으면 나머지 선정자들에게도 법률적 효과가 가는 소송을 하게 됐다"고 했다.

이어 "변론 종결 시까지 신규 참여자가 있고, 신규 선정 당사자 동의를 한 선정당사자 목록을 제출하면 (소송 참여가) 유효하다"고 밝혔다. 소송이 끝날 때까지 참여 희망자를 받을 수 있는 것이다.

이번 소송은 선정당사자 방식으로 진행되며, 소송이 끝날 때까지 참여 희망자를 받을 수 있다. 민사소송법에는 다수의 피해자가 함께 소송을 제기할 수 있는 방법으로 공동소송, 선정당사자 제도가 규정돼 있다. 여러 피해자가 손배 소송에서 공동 원고가 되거나, 공동소송을 하는 경우 그들 중에서 특정인이 모든 원고를 위해 소송당사자가 돼 분쟁을 진행하는 형태다.

"김건희 리스크 덮으려 계엄, 실질적 공동불법행위자"

김 변호사는 "12·3 비상계엄의 실질적 동기는 '김건희 리스크'를 덮기 위해서, 특검법 통과 등을 덮기 위해서였다고 언론 보도에 관련 증거가 나오고 있고, 실제 그 과정에 김 여사가 비화폰으로 내란 세력과 통화했다"며 "실질적인 공동불법행위자로서 책임이 있다"고 주장했다.

"12·3 계엄, 김건희 리스크 때문…비화폰 통화도"

윤석열 대통령이 3일 저녁 비상계엄을 선포한 가운데 4일 밤 서울 국회의사당에서 계엄군이 국회 본청으로 진입하고 있다. 연합뉴스 원본보기 아이콘

지난달 법원 "尹, 104명에 10만원씩 지급하라"

윤석열 대통령이 서울 종로구 헌법재판소에서 열린 '윤석열 대통령 탄핵심판 7차 변론'에 출석 하고 있다. 강진형 기자 원본보기 아이콘

이번엔 '尹부부 공동책임' 인정, 배상판결 나올까

윤석열 전 대통령 부인 김건희 여사가 12일 오후 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)를 마치고 나오고 있다. 사진공동취재단 원본보기 아이콘

김 변호사는 김 여사가 비상계엄에 가담했다는 증거를 확보하기 위해 특검 측 자료도 확보할 계획이다..

앞서 서울중앙지법은 지난달 25일 윤 전 대통령의 비상계엄 선포로 정신적 손해를 입었다는 시민 104명의 주장을 받아들여 이들에게 10만원씩 위자료를 지급하라는 판결을 내린 바 있다.