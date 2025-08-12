최대 130년형인데…테라 사기혐의 권도형, 갑자기 유죄 인정?

스테이블코인 '테라USD' 발행 관련 사기 등 9개 혐의로 미국에서 형사재판 중인 권도형 테라폼랩스 설립자가 입장을 바꿔 유죄를 인정할 것으로 보인다고 11일(현지시간) 블룸버그 통신 등이 보도했다.

무죄 주장서 돌연 입장 바꿔…12일 美법정서 긴급협의 개최

이날 미국 뉴욕 남부연방법원의 폴 엥겔마이어 판사는 권씨가 유무죄 답변을 변경할 수 있다는 통보를 받았다며 12일 오전 법정에서 긴급 협의를 개최한다고 밝혔다.

2023년 몬테네그로 수도 포드고리차에서 포드고리차 지방법원으로 향하는 권도형 테라폼랩스 대표. 연합뉴스 원본보기 아이콘

뉴욕 남부연방지검은 지난 2023년 3월 몬테네그로에서 권씨가 검거된 직후 그를 증권사기, 통신망을 이용한 사기, 상품 사기, 시세조종 공모 등 총 8개 혐의로 재판에 넘겼다. 이후 작년 말 몬테네그로에서 권씨의 신병을 인도받은 뒤 자금세탁 공모 혐의를 추가했다. 9개 혐의가 모두 유죄로 인정되면 권씨는 최대 130년형에 처해진다. 권씨는 1월 초 판사가 유죄 여부를 묻는 기소인부 심리에 출석해 모든 혐의에 대해 무죄를 주장했다.

만약 권씨가 '플리 바겐(유죄인정 조건부 형량 경감 또는 조정)' 합의를 수용해 유죄를 인정하고 판사가 이를 승인할 경우 해당 혐의에 대해서는 유무죄 심리 절차가 종료되며 형량 선고로 넘어간다.

'親 가상화폐' 트럼프 정부…사면 요구 관측에 힘 실려

당초 이번 재판은 방대한 자료 분석과 번역 작업 등으로 인해 내년 2월 시작해 내년 이후에야 결론이 나올 예정이었다. 그러나 권씨가 돌연 입장을 바꾸자 사면을 노리는 것이 아니냐는 관측에 힘이 실리고 있다. 가상화폐 업계 일각에선 권씨가 친(親) 가상화폐 정책을 펼치는 트럼프 대통령에게 사면을 요구할 수 있다는 전망이 나온다.

최근 미 정부 기관들은 가상화폐 업계에 친화적인 태도를 보인다. 가상화폐 리플(XRP)을 발행하는 리플랩스가 증권법을 위반했다며 법적 분쟁을 벌여오던 미 증권거래위원회(SEC)는 최근 입장을 바꿔 소송을 취하했다.

검찰 지휘부도 트럼프 행정부 인사로 교체됐다. 트럼프 1기 행정부에서 증권거래위원장을 역임했던 제이 클레이턴이 뉴욕 남부연방지검장으로 취임했는데, 그는 친 가상화폐 성향으로 알려졌다. 권씨 사건에서 핵심 역할을 맡았던 연방 검사가 검찰을 떠나기도 했다. 챗GPT로 생성한 이미지.

지난달 '지니어스법(Genius Act)'이 미 의회를 통과한 것도 권씨 측에 유리한 환경을 조성한다. 엥겔마이어 판사는 지난 6월 재판 전 협의에서 당시 의회 계류 중이던 지니어스법이 재판에 영향을 미칠 것으로 보는지 권씨 측에 질의했고, 변호사는 "당연히 영향이 있다"고 답했다.