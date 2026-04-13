조용히 오르더니 어느새… 연일 신고가중인 이 종목

지난주 코스피는 그야말로 롤러코스터였다. 수요일 하루 만에 6.87% 폭등하며 5,872까지 치솟았다가, 목요일 미-이란 협상 불확실성이 재부각되며 다시 1.61% 밀렸다. 그리고 지금, 시장의 시선은 이번 주말로 쏠려 있다.

■ 김호영 대표, 개인투자자들 사이에서 '신의 한 수' 화제 (클릭)

김호영 대표는 이 국면을 명확하게 규정한다.

"주말 협상 결과에 따라 월요일 장은 두 가지 시나리오 중 하나로 열립니다. 연장 합의 시 5,700선 회복 시도, 결렬 시 5,000선 테스트. 어느 쪽이든 무방비 상태로 월요일 장을 맞이하는 건 가장 위험한 선택입니다."

실제로 이번 주 외국인은 5조 9천억을 순매도했다. 반면 기관은 5조 1,840억을 순매수하며 하방을 받쳤다. 개인이 팔 때 기관은 샀다. 지금 어느 쪽에 서 있느냐가 다음 주 수익률을 결정한다.

NH투자증권이 제시한 다음 주 코스피 예상 밴드는 5,000~5,700. 그 안에서 수익을 내려면 시나리오별 대응이 필수다.

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"지금 현금을 들고 망설이고 있는 분들께 말씀드립니다. 전쟁이 끝났을 때 사려고 기다리면 이미 늦습니다. 종전 뉴스가 나오는 순간 주가는 이미 고점입니다. 지금, 이 불확실성의 한가운데서 분할 매수를 시작해야 합니다." 김호영 대표가 제안하는 현금 보유자를 위한 4단계 분할 매수 전략과 이번 주 첫 매수 후보 종목, 지금 무료로 공개합니다.

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