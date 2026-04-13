전기차 전환, 정책 3축 본격 가동…충전 인프라가 수익의 핵심?

전기차 시장이 100만대 시대에 진입하며 정책·수요·공급이 동시에 맞물린 구조적 전환 국면에 들어섰다. 보조금 유지와 전환지원금 도입으로 기존 내연기관 차량 보유자까지 전기차 수요로 끌어들이고, 공공기관 차량 2부제에서 전기차를 제외하는 등 실사용 환경에서도 우대 정책이 강화되고 있다. 여기에 판매사에 무공해차 판매 의무를 부과하는 규제가 더해지며 전기차 확대는 선택이 아닌 필수로 자리 잡고 있다.

이 과정에서 시장의 핵심 축은 차량이 아닌 충전 인프라로 이동하고 있다. 완속 충전 중심의 의무 설치 시대가 종료되고 급속 충전 중심으로 재편되면서, 높은 진입장벽을 가진 인프라 사업자 중심으로 시장이 재편되는 흐름이다. 결국 전기차 전환 속도는 충전 편의성과 인프라 효율성이 좌우하게 되며, 관련 인프라 기업들이 구조적 수혜를 받을 가능성이 높다는 분석이다.

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