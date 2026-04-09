[기아 인베스터데이]자율주행·로보틱스 중심 '미래 모빌리티' 가속

기아, 2026 CEO 인베스터 데이 개최



자율주행 분야 '투트랙' 전략 제시

글로벌 기술 협력-자체 기술 구도화



PBV 통해'라스트 마일 딜리버리' 도전

아틀라스, 2029년 하반기 조지아 공장 투입

기아가 자율주행과 로보틱스를 양대 축으로 한 미래 전략을 구체화하며 '모빌리티 솔루션 기업' 전환에 속도를 낸다. 단순 완성차 제조를 넘어 데이터 기반 자율주행과 로봇 연계 서비스까지 아우르는 생태계 구축이 핵심이다.

기아는 9일 서울 중구 신라호텔에서 '2026 CEO 인베스터 데이(CEO Investor Day)'를 개최하고 투자자와 애널리스트 등을 대상으로 미래 전략에 대한 구상을 공개했다.

기술 협력과 자체 기술 고도화로 기술 주도권 확보

우선 자율주행 분야에서는 글로벌 기술 협력과 자체 기술 고도화를 병행하는 '투트랙 전략'을 추진한다. 기아는 엔비디아와의 파트너십을 기반으로 자율주행 기술 역량을 강화하는 동시에, 데이터 축적과 활용을 통해 기술 내재화를 가속할 계획이다.

구체적으로는 센서 표준화를 통해 글로벌 파트너들과 연계된 대규모 데이터 확보 체계를 구축하고, 이를 바탕으로 엔드투엔드(E2E) 자율주행 모델을 고도화한다. 차량에서 수집된 데이터를 다시 시스템 개선에 활용하는 '데이터 선순환 구조'를 통해 자율주행 성능을 지속해서 끌어올린다는 전략이다.

기아 관계자는 "두 전략은 단순한 병렬 추진이 아니다. 외부 협력을 통해 시장 진입 속도를 높이고 그 과정에서 확보한 실제 양산 데이터와 경험을 바탕으로 내재화 기술을 강화하는 선순환 구조"라면서 "지속 가능한 자율주행 기술 주도권 확보를 추진할 계획"이라고 설명했다.

개발 로드맵도 제시했다. 기아는 2027년 말까지 소프트웨어 중심 차량(SDV) 개발을 완료하고, 이후 2029년 초에는 레벨 2++ 수준의 자율주행 기술을 양산 차량에 적용할 계획이다. 이는 기존 운전자 보조 수준을 넘어 보다 고도화된 부분 자율주행 단계로 평가된다.

기아의 첫 번째 SDV 차량에는 SDV 아키텍처 'CODA(컴퓨팅 & I/O 도메인 기반 아키텍처)'와 차세대 인포테인먼트 플랫폼 '플레오스 커넥트(Pleos Connect)', 차량용 에이전틱 AI(Agentic AI) '글레오(Gleo) AI' 등 현대차그룹이 축적해 온 SDV 기술이 집약 적용된다.

로보틱스 통해 물류·배송 시장 공략

기아는 로보틱스 분야 시장 리더십 구축에 본격 나서고 있는 현대차그룹과의 시너지 확대에 나선다.

먼저 기아는 다목적차량(PBV)에 서로 다른 로봇 기술을 하나로 묶어 개발부터 운영까지 일괄 제공하는 통합형 솔루션으로 연간 2880억 달러 규모로 추산되는 라스트 마일 딜리버리(Last Mile Delivery) 신시장 개척에 도전한다.

현대차그룹의 로봇 자회사 보스턴다이내믹스의 휴머노이드(인간형) 로봇 '아틀라스'의 생산 현장 투입과 관련해서는 2028년 미국 조지아주 현대차그룹 메타플랜트 아메리카(HMGMA) 본격 투입한다. 이어 2029년 하반기 기아 조지아 공장(KaGA)에 투입하고, 글로벌 공장으로의 단계적 확대를 추진하며, 제조 현장의 16개 핵심 공정을 선별해 안전·생산성·품질 향상을 도모한다.

보스턴다이나믹스는 향후 10년 내 범용 로봇의 대중화를 목표로, '어디든 이동하고, 주변 환경을 인식하며, 무엇이든 조작할 수 있는' 로봇 기술 구현을 핵심 비전으로 제시하고 있다.

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이를 위해 ▲현대차그룹 생산시설 연계 수요 확보 및 데이터 수집 ▲AI 기반시설·인재에 5억 달러 이상 투자와 구글 딥마인드·엔비디아등과의 전략적 파트너십을 통한 피지컬 AI 및 VLA(Vision Language Action) 개발 역량 확보 ▲현대모비스 협업(차세대 아틀라스 액추에이터) 등 그룹 공급망 활용한 규모의 경제 실현을 3대 차별화 전략으로 추진한다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr



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