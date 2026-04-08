올해 생산 종료…24년 여정 피날레

누적 120만대 판매…1억642만원부터

폭스바겐코리아는 플래그십 스포츠유틸리티차(SUV) 투아렉의 마지막 여정을 기념하는 '투아렉 파이널 에디션' 고객 인도를 시작한다고 8일 밝혔다.

투아렉 파이널 에디션. 폭스바겐코리아 AD 원본보기 아이콘

2002년 처음 출시된 투아렉은 24년간 3세대에 걸쳐 세계 누적 120만대 이상 판매됐다. 대형 여객기 보잉 747 대형 여객기 견인, 세계적인 오프로드 레이스 다카르 랠리 3회 연속 우승, 자율주행 챌린지 우승 등 자동차 역사에 남을 다양한 기록을 세우며 폭스바겐의 기술력과 도전 정신을 상징해 왔다. 올해 생산 종료를 앞두고 선보이는 투아렉 파이널 에디션은 24년간 이어져 온 역사를 마무리하는 스페셜 모델이다.

윈도우 프레임에 레이저로 '파이널 에디션'을 각인했으며, 실내에도 동일한 레터링이 음각된 가죽 기어 레버를 비롯해 일루미네이티드 도어 스커프 및 일루미네이티드 인테리어 데코에도 동일한 레터링을 적용해 특별함을 강조한다.

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두개 SCR 촉매 변환기가 장착된 '트윈도징 테크놀로지' 시스템이 적용, 강력한 구동력과 효율성을 겸비한 EA897 evo3 V6 3.0 TDI 엔진을 탑재했다. 상시 사륜구동 시스템과 8단 자동 변속기의 결합으로 최고출력 286마력(PS), 1,750~3,250rpm의 넓은 영역에서 61.2 kg.m의 최대토크를 발휘해 어떠한 주행 환경에서도 효율적이고 강력한 구동력을 제공한다. 공인 연비는 복합 10.8km/l(도심 9.6km/l, 고속 12.8km/l)이다.

브랜드 최초로 탑재된 첨단 지능형 라이팅 시스템 'IQ.라이트 HD 매트릭스 헤드라이트'는 3만8000개 이상의 인터랙티브 LED가 운전자에게 최적의 시야를 제공한다. 또 전 트림에 에어 서스펜션과 올 휠 스티어링 시스템을 기본 적용했으며, 차체 제어 시스템과 연동된 '루프 로드 센서'를 통해 다양한 노면 상황에서도 안정적인 주행을 지원한다.

폭스바겐의 최첨단 운전자 보조 시스템 'IQ. 드라이브'가 전 트림에 기본 탑재됐다. 교차로 교통상황을 감지해 전방 사각의 위험을 경고하거나 긴급 제동해주는 '전방 크로스 트래픽 어시스트'를 비롯해 카메라 및 센서, 어댑티브 크루즈 컨트롤, 레인 어시스트 등 주행 보조 시스템을 통합하여 능동적으로 주행을 보조하는 '트래블 어시스트', 모든 영역에서 사고 위험에 대응해 탑승자를 보호하는 '프로액티브 탑승자 보호 시스템'이 탑재됐다.

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실내에는 12인치 디지털 콕핏과 15인치 인포테인먼트 시스템, 헤드업 디스플레이가 결합된 '이노비전 콕핏'이 적용돼 직관적인 사용자 경험을 제공한다. 전 트림에 '다인오디오 컨시퀀스' 사운드 시스템이 제공되고, 열선, 통풍, 마사지, 메모리, 4way 럼버 서포트 기능이 탑재된 앞좌석 18 way 에르고 컴포트 시트, 4존 클리마트로닉 자동 에어컨, 파노라마 선루프 및 소프트 도어 클로징 등 프리미엄 편의 사양이 기본 적용돼 편리하고 쾌적한 환경을 제공한다.

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프레스티지와 알라인(R-Line) 두 가지 트림으로 출시, 가격은 프레스티지 1억642만1000원, R-Line 1억1650만6000원(개별소비세 3.5% 적용 기준)이다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr



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