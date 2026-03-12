5개권역 순회 교육

EV·신기술 역량 강화

쉐보레는 전국 5개 권역을 순회하며 진행하는 '릴레이 교육 프로그램'을 본격 추진한다고 12일 밝혔다. 이번 프로그램은 정비 기술 고도화와 고객 접점 서비스 강화를 목적으로 기획됐으며, GM의 글로벌 표준에 기반한 통합 교육 체계를 현장에 안착시키는 데 주력한다.

교육은 ▲정비 기술 교육 ▲고객 접점 인력 교육 등 두 가지 축으로 운영된다. 특히 '찾아가는 정비 기술 코칭(Mobile Tech Coaching)' 형식을 도입해 현장 정비사들을 대상으로 EV 시스템과 글로벌 GM의 신기술을 집중 전수한다. 숙련도에 따라 파워트레인 및 전기장치 중심의 전문 교육과 기초 역량 강화 교육을 단계별로 제공할 예정이다.

고객 경험 혁신을 위한 운영 교육도 병행한다. 글로벌 통합 가이드인 'GM 디퍼런스(Difference)'를 적용해 서비스 접수부터 사후 관리까지 일관된 가이드를 구축한다. 해당 가이드에는 ▲서비스 접수 및 대응 방법 ▲운영 핵심 성과 지표 ▲시설물 운영 규정 등이 포함된다.

최은영 GM 한국사업장 애프터세일즈 서비스 부문 본부장은 "이번 릴레이 교육은 서비스 전반의 역량을 체계적으로 끌어올리기 위한 것으로, 전국 어디서나 동일한 수준의 고객 경험을 제공하기 위한 중요한 투자"라며 "글로벌 표준을 현장에 내재화해 고객이 체감하는 품질을 개선하고 최상의 경험을 제공할 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.

최영찬 기자



