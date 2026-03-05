무섭게 떨어지는 국장 "언제까지?"... 증권가의 전망은

전쟁 리스크 발발로 역대 최대 낙폭세를 보이는 와중에 빠른 판단으로 익절을 기록하는 주목받는 전문가가 있다. 단타와 단기 매매 구간에서 초단기 타이밍 포착력을 바탕으로 연속 수익을 기록하고 있는 SBS Biz 전문가 김호영 대표이다.

■ 김호영 대표, 개인투자자들 사이에서 '신의 한 수' 화제 (클릭)

김호영 대표는 시장의 변동성을 정면으로 돌파하는 단기·단타 타이밍 특화 전문가로, 최근 공개된 실전 리딩에서 압도적인 적중률과 수익률을 기록하며 투자자들의 관심을 집중시키고 있다. 그가 제시한 매매 포인트는 실제 장중에서 정확히 맞아떨어지며, 짧은 구간에서도 고수익을 달성했다는 후기가 이어지고 있다.

특히 최근 장세처럼 방향성이 뚜렷하지 않은 시장에서, 김 대표는 시장 변화를 실시간으로 포착하고, 타이밍을 놓치지 않는 단기 실전형 매매의 표준을 보여준다는 평가다.

■ 지금 입장하면 추천종목과 내일 전략노트까지 바로 확인! (클릭)

Advertisement

투자자들 사이에서는 이미 "김호영 따라 하면 손실이 없다"는 말이 돌고 있다. 그의 전략은 단순한 차트 해석이 아니라, 실전 데이터 분석을 통한 즉각 대응형 매매 방식이다.

변동이 시작되면 누구보다 빠르게 움직이고, 수익 구간에서는 과감하게 청산하는 공격적인 전략으로 높은 효율을 보여준다.

현재 김 대표는 매일 장중 실시간으로 진행되는 단기 트레이딩 전략 공개를 통해 개인투자자들에게 확실한 기회를 제공하고 있으며, 이미 다수의 투자자들이 성과를 직접 체감하고 있다는 후문이다.

☞ 매일 신고가 종목과 시황·전략을 확인하고 싶다면, 지금 참여!(클릭)

최근 핫이슈 종목

삼성전자 삼성전자 close 증권정보 005930 KOSPI 현재가 195,900 전일대비 23,700 등락률 +13.76% 거래량 17,813,912 전일가 172,200 2026.03.05 09:23 기준 관련기사 중동발 지정학적 위기감 고조에 주목받는 방산주...투자전략 어떻게 가져갈까? "실적 견조한 삼성전자, 후퇴보단 진격을"[클릭 e종목] 롯데하이마트, 봄맞이 가전 세일…최대 240만원 할인 혜택 전 종목 시세 보기 , SK하이닉스 SK하이닉스 close 증권정보 000660 KOSPI 현재가 970,000 전일대비 121,000 등락률 +14.25% 거래량 1,956,613 전일가 849,000 2026.03.05 09:23 기준 관련기사 중동발 지정학적 위기감 고조에 주목받는 방산주...투자전략 어떻게 가져갈까? 위협받는 '오천피' 붕괴된 '천스닥'…그나마 외국인은 찔끔 돌아왔다 [미국-이란 전쟁]파랗게 질린 亞증시…코스피 -10%·닛케이 -4% 전 종목 시세 보기 , STX그린로지스 STX그린로지스 close 증권정보 465770 KOSPI 현재가 7,160 전일대비 1,190 등락률 -14.25% 거래량 755,774 전일가 8,350 2026.03.05 09:23 기준 관련기사 "해외소송 은폐 적발" STX, 3일 주식 거래정지 [특징주]트럼프 "이스라엘·이란 휴전합의"…해운株 약세 이란, 호르무즈 해협 봉쇄 의결…STX그린로지스 16%대↑ 전 종목 시세 보기 , SH에너지화학 SH에너지화학 close 증권정보 002360 KOSPI 현재가 465 전일대비 85 등락률 -15.45% 거래량 8,601,835 전일가 550 2026.03.05 09:23 기준 관련기사 천연가스 이어 태양광까지…유가 상승 나비효과에 에너지株 '들썩' 한달 새 20% 급등한 천연가스…인플레 압력에도 투자자들 '틈새 공략' [특징주]에너지 대란…SH에너지화학, 상한가·52주 신고가 경신 전 종목 시세 보기 , 키움증권 키움증권 close 증권정보 039490 KOSPI 현재가 420,500 전일대비 48,000 등락률 +12.89% 거래량 46,689 전일가 372,500 2026.03.05 09:23 기준 관련기사 키움증권, 신규고객 10% 확률 '삼성전자 1주' 준다 [특징주]이란 사태 격화에...증권주 동반 약세 키움증권, 'RIA 계좌' 사전 알림 신청 이벤트 진행 전 종목 시세 보기

AD

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>