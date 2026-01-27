본문 바로가기
KMI·동서대 손잡았다… 해양수산 미래 인재 양성 본격화

영남취재본부 조충현기자

입력2026.01.27 09:10

AI·글로벌 공급망 변화 대응

교육·연구·정책 협력 강화

한국해양수산개발원(KMI)과 동서대학교가 해양수산 분야의 미래 경쟁력 강화를 위해 학·연 협력에 나선다.


한국해양수산개발원(KMI, 원장 조정희)은 동서대학교와 지난 26일 동서대에서 학·연 협력 활성화와 해양수산 분야 발전을 위한 업무협약을 체결했다.

한국해양수산개발원이 동서대학교와 학·연 협력 활성화와 해양수산 분야 발전을 위한 업무협약을 체결하고 있다. KMI 제공

이 협약은 글로벌 공급망 재편과 인공지능(AI) 기반 디지털 전환 등 급변하는 해양수산 환경에 대응해, 대학과 연구기관이 교육·연구 자원과 인적 역량을 공유하고 협력 체계를 구축하기 위해 마련됐다. 이를 통해 미래 인재 양성과 정책·연구 성과의 확산을 함께 도모한다는 구상이다.

협약에 따라 두 기관은 해양수산을 비롯해 해운항만, 국제물류, 수산식품 분야를 중심으로 국책사업 발굴과 공동 과제 수행에 나선다. 또 정책 자문과 공동 연구를 통해 연구역량을 강화하고, 관련 분야 학생들을 대상으로 현장실습과 인턴십, 취업 연계 지원, 전문가 교육과 특강 참여 등 인재 양성 협력도 추진할 계획이다.


이와 함께 두 기관은 상호 발전과 공동 이익을 위한 다양한 사업 협력을 통해 교육·연구·정책이 유기적으로 연계되는 협력 모델을 구축한다는 방침이다.


조정희 한국해양수산개발원 원장은 "해양수산을 둘러싼 환경이 급변하는 가운데, 이론을 넘어 현장 실무 역량을 갖춘 인재의 중요성이 더욱 커지고 있다"며 "이번 협약을 계기로 KMI의 정책 연구 전문성과 동서대학교의 융합·글로벌 교육 역량이 결합해 미래 인재 양성은 물론 교육·연구·지역 혁신으로 이어지는 학·연 협력 모델이 자리 잡기를 기대한다"고 말했다.

두 기관은 향후 실무 협의를 통해 협력 분야별 세부 추진 과제를 구체화하고, 산학 교류 성과가 실질적인 교육·연구 성과로 이어질 수 있도록 협력 체계를 지속적으로 강화해 나갈 예정이다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

