엄마가 3만원대에 사준 하이닉스 주식…"인생을 바꿨다"

16일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 현황판에 코스피, 코스닥 지수가 표시돼 있다. 이날 코스피는 134.66포인트(2.21%)오른 6226.05으로, 코스닥 지수는 10.54포인트(0.91%) 오른 1162.97으로 마감했다. 연합뉴스 원본보기 아이콘

10년 전 엄마의 한마디 "결혼자금으로 써라."

과거 어머니가 자신의 명의로 계좌를 만들어 사준 SK하이닉스 주식이 3000% 넘는 수익률을 기록했다는 사연이 전해져 화제다.

17일 사회관계망서비스(SNS)에서는 "10여년 전 SK하이닉스에 투자해서 결혼자금을 만들 수 있게 됐다"는 내용의 글이 확산하고 있다. A씨는 "어머니가 오래전 주식을 전혀 몰랐던 날 데리고 증권회사에 데려가 계좌를 만들게 하셨다"며 "3000만원 안 되는 돈을 넣어주시고 SK하이닉스 주식을 사주셨다"고 밝혔다.

3000만원으로 시작한 투 자 그냥 묻어둔 계좌 하나

이어 "당시 어머니가 나중에 결혼자금에 보태라고 하셨다. 아직 결혼하지 않아 계좌가 그대로 있다"며 "어머니께 너무 감사하다. 그때 어머니 선택이 정말 대단하셨다고 생각한다. 지금도 매일 감사하다고 말씀드린다. 꼭 효도할 것"이라고 했다.

평단 3만원의 기적 결과는 3000% 수익

A씨가 공개한 계좌 화면. SNS 캡처 원본보기 아이콘

A씨가 공개한 계좌 화면에는 SK하이닉스 보유 내역이 담겼다. 잔고 수량은 782주, 매입가는 3만3554원, 현재가는 114만6000원으로 표시됐다. 약 10년 전쯤 매입한 것으로 추정된다. 평가금액은 8억9617만2000원으로 나타났으며 평가손익은 8억6993만2129원을 기록했다. 수익률은 무려 3315%에 달했다.

지금 계좌에 찍힌 금액 무려 8억9000만원

이를 본 누리꾼들은 "어머님 선구안 대단하시다" "하이닉스 3만원대라니" "나였으면 이미 팔았을 것 같은데 대단하다" "우리 부모님은 왜" "평단 대박이다" "진짜 부럽다" 등의 반응을 보였다.

한편 16일 SK하이닉스는 전일 대비 1만9000원(1.67%) 오른 115만5000원에 마감하며 종가 기준 신고가를 다시 썼다.

금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 SK하이닉스의 올 1분기 영업이익 컨센서스(평균 전망치)는 매출 49조6756억원, 영업이익 34조5381억원이다. 이는 전년 동기 대비 매출은 181.62%, 영업이익은 364.19% 늘어난 수치다. 역대 최고였던 지난해 4분기 실적, 매출 32조8000억원, 영업이익 19조1000억원을 훌쩍 뛰어넘었다.