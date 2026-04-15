신발 정리에 개 산책까지…똑똑해진 4족 보행로봇 '스팟'

현대차 '스팟'에 '제미나이' 결합… 보스턴다이나믹스 영상 공개

현대차 현대차 close 증권정보 005380 KOSPI 현재가 508,000 전일대비 16,500 등락률 +3.36% 거래량 867,909 전일가 491,500 2026.04.15 15:30 기준 관련기사 外人 매수에 코스피 2% 상승 마감…신고가는 아직현대차 무뇨스 "아이오닉 자율주행차 美 전역 달릴 것…로봇 인력감축 수단 아냐"장초반 훈풍 코스피, 6200선 도전 전종목 시세 보기 그룹의 '스팟'에 구글 인공지능(AI) '제미나이'가 결합했다. 로봇과 AI가 만나 일상, 산업 현장의 동반자가 돼 인류의 진보를 이끌겠다는 현대차그룹의 구상이 현실로 구현하고 있다.

보스턴다이나믹스는 14일(현지시각) 자사 유튜브 채널을 통해 구글의 AI '제미나이'가 적용돼 한층 똑똑해진 4족 보행 로봇 '스팟(Spot)'의 영상을 공개했다.

할 일 체크하는 '스팟'

보스턴다이나믹스는 14일(현지시각) 자사 유튜브 채널을 통해 구글의 AI '제미나이'가 적용돼 한층 똑똑해진 4족 보행 로봇 '스팟(Spot)'의 영상을 공개했다. 보스턴다이나믹스 원본보기 아이콘

영상에서 스팟은 탑재 카메라와 제미나이를 활용해 칠판에 적힌 할 일 목록을 스스로 확인하고 인지했다. 이후 명령에 맞춰 현관 앞에 널브러진 신발을 신발장에 정리하고, 빈 캔을 집어 쓰레기통에 넣었다. 바닥에 있는 옷들을 집어 세탁 바구니에 넣고, 가구 아래 쥐덫의 상태를 확인하는 등 목록에 있던 활동을 순차적으로 수행했다.

할 일 목록에 강아지 산책시키기가 추가되자 스팟은 야외로 나가 목줄을 잡고 강아지를 산책시켰다. 눈밭에서 강아지와 공 던지기 놀이를 시도하려 해 보지만 멀뚱멀뚱 쳐다만 보는 강아지에게 스팟이 신경전을 벌이는 재치 있는 모습으로 영상이 끝났다.

신발 정리하고 쓰레기 버리는 '스팟'

유튜브 영상 캡처 원본보기 아이콘

추가 공개한 영상에서 스팟은 산업현장에서 제미나이 적용으로 한층 강화된 감독, 감시 역할을 수행하는 모습을 보여줬다. 바닥에 흥건한 물을 감지해 경고하거나 온도를 확인하라는 명령에 대답하는 등 현장 데이터를 해석했다.

보스턴다이나믹스는 이처럼 스마트해진 스팟 뒤에 구글과 협업이 있었기에 가능했다고 자사 블로그를 통해 공개했다.

보스턴다이나믹스는 로봇 소프트웨어 플랫폼 오르빗(Orbit)의 AI 기능인 '인공지능 시각점검 학습(AIVI-Learning)'과 구글의 로봇 AI '제미나이 로보틱스 ER 1.6(Gemini Robotics ER 1.6, 이하 제미나이 로보틱스)'을 통합했다.

이에 복잡한 산업현장에서 단순히 '보는' 단계를 넘어, 이해하고 판단하며, 자율적으로 행동하는 수준으로의 진화를 위해 구글의 로봇 전용 AI를 적용했다. 그 결과 오르빗은 더 높은 수준의 추론 능력을 갖추고 더욱 복잡한 시각 분석이 가능해졌다.

강아지와 산책하고 공 놀이하는 '스팟'

이번 업데이트를 통해 스팟은 각종 센서를 통해 수집한 주변 정보를 제미나이로 분석, 해석함으로써 복잡한 환경 인식, 상황 판단, 작업 맥락 이해가 가능한 지능형 로봇으로 거듭날 수 있는 기반을 갖추게 됐다는 설명이다.

스팟의 경우 게이지 확인을 통한 측정 기능과 팔레트 수량을 계측하는 등 기능이 새롭게 추가됐으며, 디지털 화면 판독을 포함한 시각 검사 작업의 정확도를 크게 향상해 검사 성능 측면에서도 전반적인 개선이 이뤄졌다. 또 무중단 업그레이드를 통해 별도의 시스템 중단 없이 AI 모델이 지속적으로 업데이트되며, 관리자의 별도 조작 없이도 자동으로 검사 정확도를 지속적으로 향상할 수도 있다.

AI 판단 과정에 대한 투명성도 강화됐다. 사용자는 프롬프트를 통해 AI의 결과 도출 과정과 판단 근거를 직접 확인할 수 있어, 현장 적용 시 더욱 높은 신뢰성을 확보할 수 있다.

보스턴다이나믹스와 구글 간 협업으로 로보틱스 분야에서 AI 활용 의미를 한 단계 끌어올릴 수 있을 것으로 기대된다. 이미지, 영상, 텍스트 기반 정보까지 통합적으로 이해할 수 있어, 로봇의 산업적 활용 가치가 비약적으로 확장될 전망이다.

마르코 다 실바(Marco Da Silva) 보스톤다이나믹스 스팟 제품개발 책임자는 "게이지 판독과 같은 새로운 기능과 더욱 정확해진 판단 능력 덕분에 스팟은 작업 현장의 문제점을 직접 이해하고 대처할 수 있는 진정한 자율 로봇이 될 것"이라고 밝혔다.

한편 현대차그룹은 지난 1월 CES에서 'AI 로보틱스, 실험실을 넘어 삶으로'라는 비전하에 단순 기술 시연을 넘어 인간의 일상과 산업 전반으로 로보틱스를 확장해 인류의 진보를 이끌겠다는 구상을 밝혔다. 또 미래 휴머노이드 기술 개발 가속화를 위해 구글 딥마인드와 전략적으로 협업한다고 밝힌 바 있다.