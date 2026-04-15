"이주민 쫓아내는 이주민"…지금 그리스 국경에서 벌어지는 일

그리스 경찰이 조직적으로 이주민 을 활용해

육로로 자국에 들어오려는 다른 이주민 들을

강제로 내쫓았다는 보도가 나왔다.

연합뉴스는 14일 영국 BBC를 인용해 이를 전했다.

BBC는 경찰 내부 문건과 관련자 인터뷰 등을 근거로,

경찰이 포섭해 관리해온 이주민 들이 '용병'과 같은 역할을 했다고 보도했다.

이들은 파키스탄·시리아·아프가니스탄 등지 출신으로 구성된 것으로 전해졌다.

이들은 공권력을 대신해 국경을 넘어오려는 이주민 들을 내쫓았으며,

그 과정에서 폭행과 약탈 등 각종 범죄 행위를 저지르기도 했다는 폭로가 나왔다.

그리스는 유럽연합 남단에 위치한 국가로,

중동·아프리카·아시아에서 온 이민자와 난민 들이

유럽으로 가기 위한 주요 관문으로 여겨진다.

2015년에는 시리아 내전을 피해

약 100만 명이 그리스에 상륙하기도 했다.

한 경찰 소식통은 '용병' 들이 매주 수백 명 을

국경 밖으로 쫓아내는 데 동원됐다고 전했다.

또 불법 입국자 에게 합법 통행 서류 발급 등을 대가로

'용병' 역할을 시켰다는 의혹도 제기됐다.

실제로 한 이주민 은 감옥에서 풀려나는 조건으로 일을 맡아,

"붙잡은 이주민들을 배에 태워 다시 튀르키예로 돌려보냈다" 고 증언했다.

일반적으로 적법한 절차 없이 이주민과 난민 신청자 를

국경 밖으로 강제로 내쫓는 행위는 국제법상 불법으로 간주된다.

그러나 그리스 총리는 관련 의혹에 대해

"전혀 알지 못한다"고 밝혔으며, 당국은 BBC 질의에도 답하지 않았다.