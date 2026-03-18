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"베란다에서 삼겹살 민폐인가요?"…SNS에서 누리꾼 '갑론을박'

"베란다에서 삼겹살 민폐인가요?"…SNS에서 누리꾼 '갑론을박'

박지수인턴기자

입력2026.03.18 12:06

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00분 31초 소요

박지수인턴기자

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최근 그룹 러블리즈 출신 이미주가 베란다에서 삼겹살을 굽는 사진을 공개했는데요.

이 사진이 '아파트 베란다에서 삼겹살 구워먹기' 논쟁에 다시 불을 붙였습니다.


"냄새 피해된다"

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먼저 문제라고 보는 의견부터 보면,

"연기랑 냄새가 그대로 옆집, 윗집으로 간다"

"층간소음만 있는 게 아니라 층간 냄새도 스트레스다"

"삼겹살 냄새는 간접흡연처럼 느껴질 정도로 괴롭다"

이런 반응들이 꽤 많습니다.


"개인의 자유"

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반대로 "이게 왜 문제냐"는 의견도 만만치 않습니다.

"베란다는 개인 공간인데 뭘 먹든 자유 아닌가?"

"소량 굽는 것까지 눈치 봐야 하나?"

"사진 보면 연기도 별로 없어 보이는데 과한 반응이다"

심지어 "그럼 곰탕 끓이는 건 괜찮고 삼겹살만 안 되냐"는 말도 나오죠.


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결국 이 문제는

개인의 생활 자유 vs 이웃에게 주는 불편

이 두 가지가 충돌하는 상황이라고 볼 수 있습니다.

아파트에서 냄새나 연기가 반복적으로 심하게 발생하면

충분히 분쟁이나 민원으로 이어질 수 있는 부분이에요.


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중요한 건 "가능하냐, 불가능하냐"보다 '배려의 선'
가끔, 짧게, 연기 최소화해서 하는 정도라면
큰 문제가 없을 수도 있지만
자주, 많이, 연기까지 심하게 난다면
아무래도 갈등이 생길 수밖에 없겠죠.
결국 아파트는 함께 사는 공간이니까요

  • 박지수
    취재

    박지수 기자 parkjisu09@asiae.co.kr

    안녕하세요. 아시아경제 박지수 기자입니다.

  • 편집

    공수민 기자 hyunhj@asiae.co.kr

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