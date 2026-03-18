"베란다에서 삼겹살 민폐인가요?"…SNS에서 누리꾼 '갑론을박'

최근 그룹 러블리즈 출신 이미주가 베란다에서 삼겹살을 굽는 사진을 공개했는데요.

이 사진이 '아파트 베란다에서 삼겹살 구워먹기' 논쟁에 다시 불을 붙였습니다.

"냄새 피해된다"

먼저 문제라고 보는 의견부터 보면,

"연기랑 냄새가 그대로 옆집, 윗집으로 간다"

"층간소음만 있는 게 아니라 층간 냄새도 스트레스다"

"삼겹살 냄새는 간접흡연처럼 느껴질 정도로 괴롭다"

이런 반응들이 꽤 많습니다.

"개인의 자유"

반대로 "이게 왜 문제냐"는 의견도 만만치 않습니다.

"베란다는 개인 공간인데 뭘 먹든 자유 아닌가?"

"소량 굽는 것까지 눈치 봐야 하나?"

"사진 보면 연기도 별로 없어 보이는데 과한 반응이다"

심지어 "그럼 곰탕 끓이는 건 괜찮고 삼겹살만 안 되냐"는 말도 나오죠.

결국 이 문제는

개인의 생활 자유 vs 이웃에게 주는 불편

이 두 가지가 충돌하는 상황이라고 볼 수 있습니다.

아파트에서 냄새나 연기가 반복적으로 심하게 발생하면

충분히 분쟁이나 민원으로 이어질 수 있는 부분이에요.