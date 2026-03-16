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여기서 만난다, BTS… 0321 PM 8

방탄소년단(BTS)의 완전체 컴백 공연을 앞둔 16일 오후 서울 종로구 광화문 광장 일대에 공연무대 설치작업이 한창 진행되고 있다. 조용준 기자

여기서 만난다, BTS… 0321 PM 8

조용준기자

입력2026.03.16 14:57

수정2026.03.16 15:02

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방탄소년단(BTS)의 완전체 컴백 공연을 앞둔 16일 오후 서울 종로구 광화문 광장 일대에 공연무대 설치작업이 한창 진행되고 있다. 조용준 기자

조용준기자

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공연무대 설치 한창

방탄소년단(BTS)의 완전체 컴백 공연을 앞둔 16일 오후 서울 종로구 광화문 광장 일대에 공연무대 설치작업이 한창 진행되고 있다. 조용준 기자

방탄소년단(BTS)의 완전체 컴백 공연을 앞둔 16일 오후 서울 종로구 광화문 광장 일대에 공연무대 설치작업이 한창 진행되고 있다. 조용준 기자

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방탄소년단(BTS)의 완전체 컴백 공연을 앞둔 16일 오후 서울 종로구 광화문 광장 일대에 공연무대 설치작업이 한창 진행되고 있다. 조용준 기자

방탄소년단(BTS)의 완전체 컴백 공연을 앞둔 16일 오후 서울 종로구 광화문 광장 일대에 공연무대 설치작업이 한창 진행되고 있다. 조용준 기자

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방탄소년단(BTS)의 완전체 컴백 공연을 앞둔 16일 서울 종로구 광화문 광장 일대에 무대가 설치되고 있다. 강진형 기자

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도로 통제 안내하고

방탄소년단(BTS)의 완전체 컴백 공연을 앞둔 16일 서울 종로구 광화문 광장에 도로 통제 안내문이 설치돼 있다. 강진형 기자

방탄소년단(BTS)의 완전체 컴백 공연을 앞둔 16일 서울 종로구 광화문 광장에 도로 통제 안내문이 설치돼 있다. 강진형 기자

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방탄소년단(BTS)의 완전체 컴백 공연을 앞둔 16일 오후 서울 종로구 경복궁역 지상환기구 위에 보행자 안전을 위한 진입차단 시설물이 설치되어 있다. 조용준 기자

방탄소년단(BTS)의 완전체 컴백 공연을 앞둔 16일 오후 서울 종로구 경복궁역 지상환기구 위에 보행자 안전을 위한 진입차단 시설물이 설치되어 있다. 조용준 기자

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세종대왕님도 기다리고

방탄소년단(BTS)의 완전체 컴백 공연을 앞둔 16일 서울 종로구 광화문 광장 일대에 무대가 설치되고 있다. 강진형 기자

방탄소년단(BTS)의 완전체 컴백 공연을 앞둔 16일 서울 종로구 광화문 광장 일대에 무대가 설치되고 있다. 강진형 기자

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이순신 장군님도 기다린다

서울 광화문광장 인근 코리아나호텔 전광판에 오는 21일 열리는 BTS 공연에 대한 홍보 영상이 재생되고 있다. 연합뉴스

서울 광화문광장 인근 코리아나호텔 전광판에 오는 21일 열리는 BTS 공연에 대한 홍보 영상이 재생되고 있다. 연합뉴스

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  • 조용준
    취재

    조용준 기자 jun21@asiae.co.kr

    여행전문기자, 아름다운 이 땅 구석구석에서 만난 인연을 소중하게 여깁니다.

  • 편집

    최유정 기자 yjchoi@asiae.co.kr

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