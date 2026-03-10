노화 늦추는 알약?…2년 동안 비타민 매일 먹었더니[과학을읽다]

종합 비타민·미네랄 보충제를 매일 먹으면

생물학적 노화 속도를 조금 늦추는 데 도움이 될 수 있다는 연구 결과가 나왔습니다.

다만 효과가 아주 큰 수준은 아니라서,

이를 곧바로 실제 노화 지연으로 받아들이기에는 신중할 필요가 있다는 평가도 함께 나왔습니다.

미국 하버드대 의대 연구팀은 평균 연령 약 70세 노인 958명을 대상으로

2년간 무작위 임상시험을 진행했습니다.

그 결과, 종합 비타민·미네랄 보충제를 복용한 그룹에서

DNA를 바탕으로 측정한 일부 노화 지표의 증가 속도가 둔화된 것으로 나타났습니다.

이번 연구는 국제학술지 '네이처 메디신(Nature Medicine)'에 10일 게재됐습니다.

연구팀은 참가자들에게 종합 비타민·미네랄 보충제, 코코아 추출물, 또는 위약을 복용하게 한 뒤

혈액 속 DNA 메틸화 데이터를 분석했습니다.

여기서 활용한 것은 이른바 '후성유전학적 노화 시계(epigenetic clock)' 로

생물학적 나이를 추정하는 데 쓰이는 지표입니다.

결과를 보면, 종합 비타민을 복용한 그룹에서는 사망 위험 예측에 활용되는 노화 시계 지표 가운데

두 가지에서 연간 증가 속도가 각각 약 2.6개월, 1.4개월 줄어든 것으로 나타났습니다.

특히 연구 시작 전부터 생물학적 노화 속도가 평균보다 빨랐던 참가자들에서는

일부 지표에서 약 2.8개월 수준의 감소 효과도 관찰됐습니다.

반면 코코아 추출물을 복용한 그룹에서는 노화 지표 변화가 유의미하게 나타나지 않았습니다.

연구진은 이를 두고, 종합 비타민 보충제가

생물학적 노화 과정에 일정 부분 영향을 줄 가능성을 보여주는 결과라고 설명했습니다.

다만 전문가들은 이번 결과를 확대 해석해서는 안 된다고 말합니다.

호주 시드니대의 루이지 폰타나 교수는

"일부 DNA 기반 노화 지표에서 변화가 나타났지만,

효과 크기가 작고 모든 지표에서 일관되게 확인된 것은 아니다"라고 평가했습니다.

영국 엑서터대의 로라 싱클레어 연구원 역시

"후성유전학적 시계는 노화를 측정하는 데 유용한 도구이지만,

노화의 전체 과정을 모두 반영하는 것은 아니다"라며

다른 생물학적 지표와 함께 해석할 필요가 있다고 설명했습니다.

오경수 중앙대 약학대학 교수도 비슷한 의견을 냈습니다.

그는 "멀티비타민 복용이 일부 후성유전학적 노화 지표 감소와 연관될 가능성은 보이지만,

개인의 건강 상태와 영양 상태를 고려해 보충제를 선택하는 것이 중요하다"고 말했습니다.