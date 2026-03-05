'왕사남 1000만 눈앞' 장항준 '공약'이 뭐였더라

영화 '왕과 사는 남자'가 1000만 관객 돌파를 눈앞에 두면서 장항준 감독이 과거 내걸었던 '천만 공약'의 이행 여부가 또 다른 관심사로 떠오르고 있다.

라디오 방송서 개명·성형수술·유람선 파티 등 언급

5일 배급사 쇼박스에 따르면 장 감독은 오는 12일 정오 서울 중구 서울신문사 광장에서 시민들을 대상으로 커피차 이벤트를 진행한다. 장 감독이 직접 참석해 음료를 나누며 관객들과 소통하는 자리도 마련될 예정이다.

이번 이벤트는 영화 흥행에 대한 감사 의미로 준비됐다. 앞서 장 감독은 영화 개봉을 앞두고 한 라디오 방송에서 1000만 관객을 돌파할 경우 ▲개명 ▲성형수술 ▲유람선 파티 등을 하겠다고 농담처럼 공약해 화제를 모은 바 있다. 당시에는 1000만 달성이 쉽지 않을 것이라는 분위기 속에서 던진 발언이었지만, 영화가 예상 밖 흥행을 이어가면서 상황이 달라졌다. 실제로 '왕과 사는 남자'는 누적 관객 수가 959만 명을 넘어서며 이번 주 중 1000만 관객 돌파가 유력한 상황이다.

지난 1월 21일 서울 강남구 메가박스 코엑스에서 열린 영화 '왕과 사는 남자' 기자간담회에서 감독과 배우들이 포즈를 취하고 있다. 왼쪽부터 장항준 감독, 배우 유지태, 김민, 전미도, 박지훈, 유해진. 연합뉴스 원본보기 아이콘

"손익분기점만 넘길 바라는 마음에 한 말… 당혹스럽다"

장 감독은 최근 SBS 라디오 '배성재의 텐'의 녹화 방송에서 "첫날 관객 수가 기대보다 낮아 손익분기점만 넘기길 바라는 마음으로 웃기려고 한 말이었다"며 "정말 1000만 관객이 눈앞에 오니 당혹스럽다"고 털어놨다. 이어 그는 "지인들에게서 '개명하고 번호 바꾸기 전에 마지막 인사를 한다'는 농담 섞인 메시지를 수백 통 받고 있다"며 "성형을 한다면 부분 수정이 아니라 아예 재건축 수준이라 감당하기 어렵다"고 웃으며 말했다.

함께 출연한 '왕과 사는 남자' 제작사 비에이엔터테인먼트 장원석 대표도 "(천만 관객은) 정말 상상도 못 했기 때문에 웃자고 한 얘기이지, 조금이라도 달성 가능성이 있었다면 맨정신에 할 수 없었을 것"이라며 수습했다. 그러면서 장 감독은 대신 현실적인 대안으로 시민 대상 커피차 이벤트를 마련했다고 설명했다. 끝으로 그는 "세상에 공약을 모두 지키고 사는 사람이 어디 있겠느냐"며 "관객들에게 감사 인사를 전하고 싶어 커피차 행사를 준비했다"고 밝혔다.

"성형은 재건축 수준이라 감당 못해"… 커피차 이벤트 준비

한편 '왕과 사는 남자'는 1457년 청령포를 배경으로, 마을의 부흥을 위해 스스로 유배지를 택한 촌장과 왕위에서 쫓겨난 어린 선왕의 이야기를 그린 사극 영화다. 입소문과 'N차 관람' 열풍 속에 올해 극장가 최고 흥행작으로 자리 잡으며 새로운 천만 영화 탄생을 예고하고 있다.