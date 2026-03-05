"쇼츠 보다가 결국 비볐다"…내 알고리즘을 점령한 '봄동비빔밥'

SNS 상에서 유행 중인 봄동비빔밥의 모습. 인스타그램 원본보기 아이콘

요즘 SNS나 쇼츠를 보다 보면 커다란 양푼에 밥을 비비는 영상이 유독 많이 눈에 띕니다. 바로 '봄동비빔밥' 콘텐츠입니다. 봄동을 살짝 데친 뒤 밥과 고춧가루, 참기름 등을 넣어 비비는 간단한 레시피인데요. 조리법이 쉽고 제철 채소를 활용할 수 있다는 점 때문에 젊은 층을 중심으로 빠르게 확산됐습니다. 온라인에는 레시피 영상과 인증 사진이 잇따라 올라오며 관심이 이어지고 있습니다.

이런 관심은 실제 가격에도 영향을 주고 있습니다. 4일 농산물유통정보에 따르면 서울 가락시장 기준 봄동(상 등급) 15㎏ 도매가격은 4만4739원으로 한 달 전보다 약 1만원 상승했습니다. 지난달 11일에는 6만456원까지 오르며 최근 한 달 사이 가격 변동폭도 크게 나타났습니다.

소매 시장에서도 가격 상승이 체감되고 있습니다. 지난해 한 포기 2000원대였던 봄동 가격이 최근에는 5000원을 넘는 사례도 나타났습니다. 산지 상황도 영향을 미쳤습니다. 봄동 주요 산지인 전남 지역이 설 연휴 직전 냉해를 겪으면서 일시적으로 출하량이 줄었기 때문입니다. 여기에 SNS 확산으로 소비까지 늘어나면서 가격 상승 압력이 더 커졌다는 분석입니다.

방송인 강호동이 2008년 KBS 예능 프로그램 1박2일에서 전남 영광의 동백마을을 찾아 봄동 비빔밥을 먹는 모습. KBS 유튜브 캡처

온라인에서는 "두바이 쫀득 쿠키 다음 유행은 봄동비빔밥"이라는 말까지 나오고 있습니다. 실제로 관련 콘텐츠는 빠르게 확산됐고 지금도 관심이 이어지는 분위기입니다. 농수산식품유통공사 관계자도 "SNS와 방송 영향으로 산지에서도 체감할 정도로 봄동 수요가 크게 늘었다"고 설명했습니다.