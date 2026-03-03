본문 바로가기
"돈 없어도 행복하다는 옛말"…'쓸쓸함'마저 빈부격차

외로움, 소득 따라 다르게 느껴졌어요
외로움을 느끼는 정도가 소득 수준에 따라 뚜렷하게 갈렸습니다.


소득이 낮을수록 외로움을 느낀다는 응답이 많았고,

소득이 높아질수록 그 비율은 낮아지는 경향을 보였습니다.

저소득층의 외로움 체감도, 평균보다 훨씬 높았어요
2일 국가데이터처의 '2025년 사회조사'와 국가통계포털(KOSIS)에 따르면


월 평균 소득이 100만원 미만인 가구의 외로움 체감도는 57.6%로,

전체 평균(38.2%)보다 약 20%포인트 높았습니다.


600만원 이상 고소득 가구(33.0%)와 비교하면 약 1.7배에 달했습니다.

'자주 외롭다'는 응답도 저소득층이 가장 많았어요
월 소득 100만원 미만 가구 중 12.0%는 외로움을 '자주 느낀다'고 답했습니다.


이는 100만~200만원 가구(6.6%)보다 약 두 배 높은 수치였습니다.


같은 소득 구간에서 '가끔 외롭다'는 응답도 45.6%로 나타났습니다.

소득이 오를수록 외로움은 단계적으로 줄었어요
소득 최하위층에서는 외로움을 일시적 감정보다 반복적으로 겪는 비중이 높았습니다.


반대로 소득이 늘어날수록 외로움을 느낀다는 응답은 점차 감소했습니다.


100만~200만원 가구 44.9%, 200만~300만원 39.7%,

300만~400만원과 400만~500만원 가구는 각각 36.7% 수준이었습니다.

인간관계 만족도도 소득 따라 차이 났어요
경제적 여건이 사회적 유대와 정서적 안정에 영향을 미친다는 해석도 나옵니다.


인간관계에 만족한다고 답한 비율은

월 소득 100만원 미만 가구 37.8%에서 시작해,

500만~600만원 가구에서는 61.0%까지 단계적으로 높아졌습니다.

특히 고령층·노인 빈곤 문제가 겹쳐 있어요
최저 소득 구간에는 은퇴 후 경제활동에서 소외된 독거노인 등 고령층이 많이 포함돼 있습니다.


이로 인해 노인 빈곤이 사회적 고립으로 이어지고 있다는 분석도 나옵니다.


연령대별 외로움 체감도는 50대 41.7%, 60대 39.5%, 70대 41.7% 수준이지만,

80세 이상에서는 52.2%로 크게 높아졌습니다.


