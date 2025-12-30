둘 중 한 명은 거짓말 하고 있고, 트럼프는 매우 화났다

러시아 "우크라이나가 푸틴 관저 드론 공격했다" 주장

원본보기 아이콘 원본보기 아이콘 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 29일(현지시간) 모스크바 크렘린궁에서 우크라이나 특별 군사작전 논의를 위한 회의를 주재하고 있다. 오른쪽 사진은 세르게이 라브로프 러시아 외무장관. 로이터연합뉴스

우크라이나가 지난 28일(현지시간) 밤 블라디미르 푸틴 러시아 대통령 관저를 드론으로 공격했다는 러시아 측 주장을 두고 양국 간 진실 공방이 벌어졌다. 러시아 측 주장대로 우크라이나가 드론 공격을 단행했다면 마무리 단계로 향하던 미국과의 평화 협상에도 차질이 빚어질 전망이다. 반면 우크라이나 측은 이 모든 게 전쟁을 지속하기 위한 러시아의 명분 쌓기용 '거짓말'이라며 정면으로 반박하고 있다.

세르게이 라브로프 러시아 외무장관은 우크라이나가 지난 28일에서 29일로 넘어가는 밤 노브고로드주의 푸틴 대통령 관저를 향해 91대의 장거리 드론을 발사했으며 러시아군 방공망이 모든 드론을 격추했다고 29일 밝혔다. 그는 러시아와 미국이 우크라이나 분쟁 해결을 위해 협상을 벌이는 동안 드론 공격이 시도됐다는 점을 강조했다.

2023년 위성으로 촬영된 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 관저 사진. 로이터연합뉴스 원본보기 아이콘

그는 우크라이나가 '국가 테러리즘' 정책으로 전환한 것을 고려해 협상에 대한 러시아의 입장을 수정할 것이라고 말했다. 또 러시아가 이 문제를 대응 없이 넘어가지 않을 것이라며 러시아군의 보복 공격 대상과 일시도 결정됐다고 덧붙였다.

알렉산드르 그루시코 외무차관 역시 "협상이 해결안을 찾는 섬세한 단계에 진입하자마자 우크라이나 당국은 평화적 합의가 형성되는 조건을 불허한다는 논리에 따라 도발적인 조치를 했다"며 "우크라이나의 최근 도발들이 영국의 영향을 받은 것으로 본다"고 주장했다.

젤렌스키 "러시아 주장은 거짓말…美와의 평화협상 훼손하려는 것"

반면 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 메신저 애플리케이션(앱)을 통해 기자들에게 러시아의 주장이 "거짓말"이라며 "러시아가 우크라이나와 미국이 평화 협상에서 이룬 진전을 훼손하려 한다"고 반박하고 있다. 그는 또 "모스크바는 키이우 정부 청사 공격을 위한 근거를 마련 중"이라며 미국에 러시아 위협에 상응하는 대응을 할 것을 촉구했다.

안드리 시비하 우크라이나 외무 장관도 엑스(X·옛 트위터) 글에서 "러시아 주장은 우크라이나 추가 공격을 위한 구실과 허위 명분을 만들고 평화 과정을 훼손·방해하기 위해 꾸며낸 것"이라고 비판했다. 시비하 장관은 이를 두고 "러시아의 전형적 전술로, 자기들이 저지르거나 계획 중인 일을 상대방에게 뒤집어씌우는 것"이라며 전 세계에 평화 협상을 방해하는 러시아 규탄에 동참하길 촉구했다.

푸틴 말에 더 귀기울인 트럼프… 고조됐던 종전 기대감 확 낮아져

전쟁 중재자이자 실질적 '키맨'인 도널드 트럼프 미국 대통령은 우선 푸틴 대통령의 손을 들어준 것으로 보인다. 트럼프 대통령은 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리와의 회담에 앞서 드론 공격에 대한 질문이 나오자 "좋지 않다"며 "(공격이) 마음에 들지 않는다"고 했다. 그는 푸틴 대통령과의 통화에서 공격에 대해 직접 들었으며 "매우 화가 났다"고 크렘린궁의 발표 내용을 재확인했다. 앞서 유리 우샤코프 크렘린궁 외교정책 보좌관은 푸틴 대통령이 트럼프 대통령과의 전화 통화에서 드론 공격을 받은 사실을 직접 알렸으며 트럼프 대통령이 큰 충격을 받았다고 전했다.

도널드 트럼프 미국 대통령. AP연합뉴스 원본보기 아이콘

트럼프 대통령은 러시아 측 주장을 뒷받침할 증거를 미국이 확보했는지 묻는 말에는 "글쎄, 곧 알게 될 것(we'll find out)"이라며 "당신 말처럼 공격이 실제로 일어나지 않았을 가능성도 있다고 본다"고 말했다. 그러면서도 "하지만 푸틴 대통령이 오늘 아침 나에게 그 일이 있었다고 말했다"고 덧붙였다.

이 같은 소식은 한껏 고조됐던 러시아·우크라이나 전쟁 종전 기대감을 낮춘 것으로 관측된다. 트럼프 대통령은 전날 젤렌스키 대통령과의 공동 기자회견에서 러시아, 우크라이나 등 전쟁 당사국과의 종전 중재 협상 진척도를 '95%'로 소개하면서 "한두 가지 까다로운(thorny) 문제가 있다"며 영토 문제 등 여전히 복잡한 쟁점이 남아 있다고 밝힌 바 있다.

현재로서는 러시아의 자작극일 가능성도 배제할 수 없다. 실제로 러시아가 드론 공격이 감행됐다고 지목한 시간에 푸틴 대통령이 관저에 있었는지는 분명하지 않다고 로이터통신은 전했다. 유로뉴스 역시 실제 공격이 있었는지 확인할 수 없었다고 밝혔다.

한편, 푸틴 대통령은 이날 러시아군 지휘관으로부터 자국 병력이 우크라이나 남부 자포리자 지역 최대 도시에서 약 15km 떨어진 곳까지 진격했다는 보고를 받은 후, 자포리자 전역 장악을 위한 군사 작전을 계속 밀어붙일 것을 지시했다.