전세계 난리 난 '케데헌'이 아니었다…美 구글 검색어 1위는?

넷플릭스 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스' 중 악귀 잡는 3인조 걸그룹 ‘헌트릭스’. 넷플릭스 원본보기 아이콘

넷플릭스의 K팝 소재 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스(케데헌)'가 올해 구글 미국 검색어 순위에서 2위를 기록했습니다.

구글이 지난 5일(현지시간) 공개한 '검색어로 본 2025년(Year in Search 2025)'에 따르면 케데헌은 미국 내에서 두 번째로 검색이 많이 된 단어에 올랐는데요.



올해 미국 내 검색어 순위 1위는 지난 9월 암살 사건으로 사망한 도널드 트럼프 대통령 지지 활동가 찰리 커크였습니다.

2025년 미국 내 검색어 1위는 지난 9월 암살 사건으로 사망한 도널드 트럼프 대통령 지지 활동가 찰리 커크로 조사됐다. AP연합뉴스 원본보기 아이콘

지난 9월 26일 서울 중구 명동 주한 중국대사관 인근에서 강성 보수 성향 단체 민초결사대가 반중 시위를 벌이는 가운데 시위대가 최근 피살된 미국 우파 활동가 찰리 커크 사진을 들고 있다. 연합뉴스 원본보기 아이콘

검색어 3위는 홍콩 디자이너가 만든 봉제인형 캐릭터 '라부부', 4위는 애플 아이폰, 5위는 트럼프 대통령 2기 행정부의 세제와 국정 과제를 담은 '하나의 크고 아름다운 법안(One Big Beautiful Act)'이었습니다.

지난 1일 서울 성동구 올리브영N 성수에 마련된 CJ올리브영ㆍ팝마트 코리아 협업 팝업스토어에서 고객이 캐릭터 상품을 고르고 있다. 크리스마스 마을을 재현한 매장은 라부부, 몰리 등 팝마트 인기 캐릭터 상품과 올해 올리브영 어워즈 대표 수상 상품을 소개한다. 연합뉴스 원본보기 아이콘

아이폰 17 프로. 연합뉴스 원본보기 아이콘

전세계 순위에서는 케데헌의 '골든'이 노래 검색 1위, 영화 부문과 출연자 부문 검색어 순위에서는 1위를 기록했습니다. '소다팝'은 노래 가사 부문 검색 10위를 기록했습니다.

또 드라마 '오징어게임3'이 TV쇼 부문 2위를 차지했고, 이 드라마 시리즈의 출연자인 배우 송지우가 배우 부문 검색어에서 4위에 이름을 올렸습니다. 또 케데헌 사운드트랙인 헌트릭스의 '골든'과 '테이크다운'은 노래 부문 검색어 순위에서 각각 3위, 10위를 기록했는데요. 사자보이스의 '소다팝'은 7위였습니다.

지난달 15일 서울 영등포구 여의도한강공원 일대에서 '케이팝 데몬 헌터스 한강드론쇼 앙코르 공연'이 진행되고 있다. 연합뉴스 원본보기 아이콘

노래를 흥얼거리면 검색엔진이 곡을 알아서 찾아주는 이른바 '흥얼거려 검색하기(Hum to search)'에서는 '골든'이 1위에 올랐습니다.

지난 5월 30일 서울 광화문광장에서 2025 K콘텐츠 서울여행주간을 맞아 열린 오징어게임 팝업 광화문 행사에서 시민과 외국인 관광객들이 게임을 즐기고 있다. 연합뉴스 원본보기 아이콘

TV쇼 부문 검색어 순위 5위를 차지한 건 넷플릭스 드라마 '오징어게임'이었습니다.

미국을 포함한 전 세계 검색어 순위에서는 구글의 AI 모델인 '제미나이'가 가장 많이 검색됐는데요. 구글 검색창에서 제미나이 챗봇 사이트로 이동하려는 이용자가 많았던 것으로 풀이됩니다.

구글 마니쉬 굽타 딥마인드 시니어 디렉터가 지난 7월 2일 서울 강남구 조선 팰리스 호텔에서 열린 '구글 포 코리아'에서 '새로운 가능성을 여는 구글 AI'를 주제로 발언하며 구글 AI 제미나이에 대해 이야기 하고 있다. 연합뉴스 원본보기 아이콘

구글은 "2025년은 미국인이 교황이 된 해이자 케데헌이 차트를 석권한 해이며, 새로운 인공지능(AI)이 사람들의 상상력을 사로잡은 해"라고 평가했습니다.