카리나·제니도 입었다…"이게 왜 예쁘지?" 장바구니에 '쓱' 인기 폭발

"촌스러워? 누가 입어?" → "나요. 저요."

요즘 2030 사이에서 꽃무늬 누빔조끼, 일명 김장조끼가 심상치 않습니다.

예전엔 '할머니 스타일'의 상징이었지만… 지금은 "힙하다"는 말까지 듣는 중이라고요?

Advertisement

뭐가 그렇게 난리예요?

SNS 때문입니다.

틱톡·인스타에서 "촌스러운데 귀엽다", "이게… 왜 예쁘지?" 같은 반응이 쏟아지면서

김장조끼 등교룩·출근룩 영상이 바이럴 중.

그리고 결정타:

제니· 카리나가 입었다는 사실.

(네, 트렌드는 또 연예인이 완성했죠.)

김장조끼는 원래 뭐였죠?

김장할 때 어르신들이 입던 두툼한 꽃무늬 누빔조끼

따뜻함 100%, 패션 점수는… 글쎄요? (과거 기준)

그래서 '할머니 패션'의 대표였음

그런데 요즘은?

뉴트로의 아이콘으로 재해석!

'촌캉스' + '할매니얼' = 김장조끼 열풍 공식

시골 감성 여행 = 촌캉스

할머니 감성 + 밀레니얼 = 할매니얼

촌스러움을 즐기는 Z세대의 태도까지

합쳐지면서 김장조끼가 "과하게 레트로라서 오히려 힙한" 아이템이 됐어요.

가격도 1~2만 원대라 부담 없이 장바구니에 쓱.

데이터도 폭발했습니다

네이버 19~34세 '김장조끼' 검색량 치솟음

블랙키위 기준 검색량 전월 대비 7배 증가(699.8%)

2030 비중 거의 절반

여성 비율 84.3%

패션 앱 지그재그에서도 누빔조끼가 베스트 10위권 진입

강아지도 입어요

BYC의 반려견 의류 브랜드 '개리야스'에서는

강아지용 김장조끼까지 등장해 행사에서 화제 폭발.

(이쯤 되면 진짜 트렌드 맞죠.)

BYC개리야스 기모 김장조끼. BYC 홈페이지. 원본보기 아이콘

'촌스러움'이 미학이 되는 시대. 김장조끼는 그걸 가장 귀엽게 증명했습니다.