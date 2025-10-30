"치즈버거에 케첩 듬뿍"…힐튼호텔 룸서비스 주문한 트럼프

도널드 트럼프 미국 대통령이 방한 기간 중 머물렀던 경주 힐튼호텔에서의 이색 일화가 전해지며 화제를 모으고 있다.

30일 호텔 측에 따르면 트럼프 대통령은 전날 오후 4시 30분쯤 힐튼호텔 8층 객실에 입실하자마자 아메리칸 치즈를 추가한 치즈버거를 주문했다. 그는 "케첩을 듬뿍 달라"고 요청했고 버거와 함께 제공된 프렌치프라이까지 모두 비운 것으로 전해졌다. 한 직원은 "콜라 없이 모두 다 드셨다"며 "매우 만족스러워했다"고 말했다.

객실 입실하자마자 주문

프렌치프라이까지 모두 비워 만찬장서도 "음식 아주 맛있다" 만족

호텔 직원들에게 먼저 기념 촬영 제안 8층 VIP전용 객실 이용

방탄유리 추가 설치

직원용 엘리베이터로 이동 사진=게티이미지뱅크

2시간가량 휴식을 취한 트럼프 대통령은 같은 날 저녁 힐튼호텔 그랜드볼룸에서 열린 이재명 대통령 주최 정상 특별만찬에 참석했다. 그는 만찬 자리에서도 "음식이 아주 맛있다. 고맙다"고 말하며 만찬장에 있던 호텔 직원들에게 먼저 기념 촬영을 제안해 화기애애한 분위기를 연출했다.

이날 만찬 메뉴는 경주 천년한우 등심과 경주 남산 송이버섯, 구룡포 광어, 영월 오골계와 트뤼프(트러플) 만두, 지리산 캐비어를 곁들인 최고급 양식 코스로 꾸려졌다.

경주 힐튼호텔 그랜드불름에서 열린 이재명 대통령 주최 정상 특별만찬에서 악수하고 있는 이재명 대통령과 트럼프 미국 대통령. 연합뉴스 원본보기 아이콘

호텔 측에 따르면 트럼프 대통령이 머무는 동안 이동 동선은 철저히 통제됐으며 일반 고객이나 직원들도 쉽게 접근할 수 없었다. 숙소인 8층 VIP 객실에는 유리창에 방탄유리가 추가 설치됐고 트럼프 대통령은 직원용 엘리베이터를 이용해 이동했다. 머무는 동안 별다른 호텔 시설을 이용하지는 않았다고 한다.

한 호텔 직원은 "호텔에 도착해서 엘리베이터로 이동하는 통로에는 천막이 설치돼 있었고 만찬장에 들어간 직원들 외에 대부분의 직원은 뒷모습만 겨우 봤다"고 전했다.

트럼프 대통령이 다음 일정지인 부산으로 이동한 이 날 오전까지도 미국 경호 인력과 한국 경찰이 현장에 남아 보안 점검을 이어가고 있다. 정문 통제는 풀렸지만 로비로는 여전히 미국 측이 설치한 검문·검색대를 통과해야 입장이 가능하다.

호텔 관계자는 "미국 측이 '대통령이 출국한 뒤 철수하겠다'고만 했을 뿐 정확한 철수 시간은 알려 줄 수 없다고 했다"고 전했다.