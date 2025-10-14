"하와이보다 뜨겁다"…한국인 몰려가는 '세계 3위 섬'의 정체

아시아 최고 섬: 베트남 '푸꾸옥(Phu Quoc)'

미국 여행 전문지 콘데 나스트 트래블러(Conde Nast Traveler)의 '리더스 초이스 어워드 2025'에서

베트남의 푸꾸옥이 아시아 최고 섬 1위, 세계 3위에 올랐어요.

하와이·몰디브·발리 같은 이름난 휴양지를 제친 결과예요.

Advertisement

왜 이렇게 인기일까?

평가 기준은 서비스 품질, 자연경관, 해변의 아름다움, 음식, 환대 등이었고

푸꾸옥은 95.51점으로 작년보다도 점수가 올랐어요.

특히 베트남 섬 중 유일하게 '세계에서 가장 아름다운 섬' 명단에도 포함됐대요.

1위 힐튼 헤드 아일랜드(미국) 2위 키아와 아일랜드(미국) 3위 푸꾸옥(베트남) 게티이미지/익스피디아









1위 힐튼 헤드 아일랜드(미국)

2위 키아와 아일랜드(미국)

3위 푸꾸옥(베트남)

몰디브(92.31점), 하와이 마우이섬(93.35점), 발리(89.84점), 푸껫(84.62점)을 제쳤어요.

리조트도 세계 최고급

푸꾸옥 남부 켐비치에 있는

'JW 메리어트 푸꾸옥 에메랄드 베이 리조트'도

함께 세계 최고 리조트 명단에 이름을 올렸어요.

푸꾸옥은 4년 연속 순위권에 들며 상승세를 이어가고 있죠.

외국인 몰려드는 '천혜의 섬'

2025년 1~9월 외국인 관광객 120만 명(+66%)

관광수입 31조1000억 동(약 1조7천억 원, +90%)

방문 국가는 150개국 이상

무비자 30일 입국이 가능한 베트남 유일 지역이라 접근성도 최고예요.

올 11월에는 '썬 푸꾸옥 항공'이 첫 운항을 시작해

하늘길까지 더 열릴 예정이에요.

"이젠 하와이보다 핫하다"

베트남 플러스는

"한때 미지의 여행지였던 푸꾸옥이

이제 하와이·몰디브를 제치고 세계적 관광지로 도약했다"고 전했어요.

2027년 APEC 개최지로서 위상도 더 커질 전망이에요.

요약하자면

"비자 없이, 하와이급 자연에서, 가성비까지 갖춘 휴양지."

이래서 요즘 한국인들도 몰려간대요.