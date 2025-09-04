푸틴과 회담 직후, 흔적 깨끗이 지우는 사람은…

김정은 북한 국무위원장이 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 3일 중국 베이징에서 회담을 마친 직후 북측 수행원들이 김 위원장이 앉았던 의자와 테이블을 꼼꼼히 닦는 장면이 포착됐다.

김정은 북한 국무위원장과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 3일 베이징 댜오위타이 국빈관에서 회담을 가졌다고 조선중앙통신이 4일 보도했다. 연합뉴스 원본보기 아이콘

CNN은 이날 '김정은 DNA 닦아내기?'라는 제목으로 "크렘린궁 풀 기자가 촬영한 영상에 김 위원장이 앉았던 의자가 꼼꼼하게 닦이는 장면이 담겼다"고 보도했다. 공개된 영상 속에는 수행원이 흰 천으로 등받이부터 좌판, 팔걸이까지 반복해 닦는 모습이 담겼다. 해당 수행원은 이후 두 정상 사이에 놓였던 테이블도 여러 차례 닦아냈다. 눈에 띄는 오염 흔적이 없음에도 집요하게 닦는 모습이 관심을 끌었다. CNN은 "일부 유전학 전문가들은 DNA가 정보 수집에 활용될 수 있다고 말한다"고 전했다.

해당 영상은 러시아 기자 파벨 유나셰프가 촬영해 자신의 텔레그램에 공개한 것이다.

생체 정보 유출 우려…철저한 보안 의식

김 위원장의 흔적 지우기는 이번이 처음이 아니다. 2일 니혼게이자이신문(닛케이)은 김 위원장이 탑승한 전용 열차 내부에 생체 정보 유출을 막기 위한 특수 장비가 설치돼 있다고 전하며 이는 건강 상태를 감시하고 배설물 등을 통한 건강 정보 유출을 막기 위한 조치라고 분석했다. 닛케이는 또 "북·미 정상회담 등에서 호텔을 사용할 경우 머리카락, 침 같은 흔적을 모두 제거했고 사용한 식기도 DNA가 남지 않도록 완전히 소독한다"고 전했다.

실제로 2018년 판문점 남북 정상회담 때도 전용 화장실이 별도로 반입됐으며 같은 해 싱가포르 북·미 정상회담 때도 전용 화장실이 현지에 공수된 것으로 알려졌다. 2019년 베트남 하노이 회담을 앞두고는 김 위원장이 담배를 피우자 현재 노동당 부부장인 그의 여동생 김여정이 직접 재떨이를 들고 와 꽁초를 수거하는 장면이 공개돼 눈길을 끌었다. 이는 담배꽁초조차 건강 정보가 노출될 수 있다는 판단 때문이었다는 해석이 나온다.

북한 문제에 정통한 한국 국가정보원 관계자는 닛케이에 "최고지도자의 건강 정보는 북한 체제에 중대한 영향을 미친다"면서 "머리카락이나 배설물이 외부로 유출되지 않도록 특별한 노력을 기울이고 있다"고 전했다.