"실수령액 4826만원…월급이 연봉급" 믿기 힘든 SK하이닉스 급여명세서

최근 한 온라인 커뮤니티에 SK하이닉스 직원의 1월 급여명세서가 공개돼 화제가 됐습니다. 세금을 제외한 실수령액만 약 4800만원으로, 보통 직장인의 연봉에 맞먹는 금액입니다. 많은 사람이 "어떻게 이런 급여가 가능할까?" 궁금해했는데요. 급여 구조를 들여다보면 기본급보다 훨씬 큰 성과급, 회사 실적과 연동되는 PS 제도, 직급별 보수 체계, 그리고 낮은 이직률까지 여러 요인이 맞물려 있습니다.

① 회사 실적이 만든 초고액 성과급

SK하이닉스 직원의 급여명세서 사진이 온라인에 공개돼 화제가 되고 있다. 커뮤니티 게시물 갈무리 원본보기 아이콘

이번 초고액 급여의 핵심은 '성과급'입니다. 공개된 급여명세서를 보면, 총 지급액은 약 5689만원입니다. 여기서 세금·4대 보험 등 공제액 759만원, 저축·상환액 103만원을 빼면 실수령액이 4826만원이 됩니다. 이 중 기본 월급은 약 580만원으로, 세부적으로는 기본급 295만7000원, 고정시간외수당 50만7000원, 업적급 233만9000원이었습니다. 나머지 대부분은 성과급이 차지했습니다. 특별성과금이 1670만7000원, 초과이익분배금(PS)이 3408만원으로, 전체 급여의 89%가 성과급이었습니다.

② PS 제도 의 구조와 파급력

PS(Profit Sharing)는 SK하이닉스의 대표적인 성과급 제도로, 매년 한 번 지급됩니다. 재원은 전년도 영업이익의 10%를 기준으로 하고, 이를 직원들에게 나누어 지급합니다. 금액 산정 방식은 기본급을 기준으로 하는데, 최대 기본급의 1000%까지 받을 수 있습니다.

이 제도의 가장 큰 특징은 회사 실적과 연동된다는 점입니다. SK하이닉스처럼 영업이익 변동 폭이 큰 기업에서는 전년도 성적이 좋으면 PS 금액이 크게 늘어, 평년보다 실적이 좋은 해에는 월급 이상의 '보너스'를 받을 수 있고, 반대로 실적이 저조하면 지급액이 줄어듭니다. 즉, PS는 단순한 성과급을 넘어 회사의 경영 성과를 직원과 직접 공유하는 구조이며, 실적이 좋은 해에는 직원 보수 수준을 단번에 끌어올리는 강력한 보상 수단이 됩니다.

③ 급여명세서 속 주인공의 직급 추정

SK하이닉스의 월 기본급 구조를 보면, 신입 주임급은 250만~270만원, 대리 초·중반은 290만~320만원, 20년 차 이상 차장·부장은 500만원 이상입니다. 이번 급여명세서의 기본급과 성과급 수준을 종합적으로 볼 때, 작성자는 5~8년 차 대리 과장급으로 추정됩니다. 세전 연봉은 8000만~1억원대일 가능성이 큽니다.

④ 급여를 뒷받침하는 회사 환경

SK하이닉스의 2024년 직원 평균 연봉은 1억 1700만원으로, 국내 대기업 중에서도 최상위권에 속합니다. 급여 수준뿐 아니라 인력 유지 측면에서도 눈에 띄는데, 전체 이직률은 1.3%로 최근 10년 사이 가장 낮았습니다. 특히 개인의 선택에 의한 자발적 이직률은 0.9%에 불과해, 해마다 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 이처럼 이직률이 낮다는 것은 직원들이 회사에 오래 머물고 싶어 한다는 의미로 해석됩니다. 높은 연봉과 성과 기반 보상, 그리고 안정적인 직장 환경이 맞물리면서 '떠나기 아까운 직장'이라는 평가를 받는 이유이기도 합니다.

이번 급여명세서 공개는 SK하이닉스의 경쟁력을 단적으로 보여줍니다. 지난달 대학생 1176명을 대상으로 한 조사에서도 SK하이닉스는 '가장 일하고 싶은 기업' 1위에 올랐습니다. 2년 연속 선두였던 삼성전자를 제치며, 순위는 지난해보다 8계단 상승했습니다. 높은 연봉과 성과 보상, 낮은 이직률까지. SK하이닉스가 '꿈의 직장'으로 불리는 이유를 잘 보여주는 사례입니다.