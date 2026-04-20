자율적 내부통제 기반 투명경영 강화

중소벤처기업진흥공단은 20일 경남 진주 본사에서 '2026년 제1차 내부통제위원회'를 개최했다고 밝혔다.

중진공의 내부통제위원회는 2024년 출범한 기구로, 경영활동 과정에서 발생할 수 있는 각종 위험을 외부 규제나 사후 감사에 의존하기보다 자체적으로 선제 관리하기 위해 설치됐다. 위원회는 위원장인 강석진 이사장을 비롯해 이병철 부이사장과 주요 부서장, 내부통제 외부 전문가 등 총 10인으로 구성됐다.

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이번 회의는 자율적 내부통제 문화 정착을 통한 국민 신뢰 제고를 목표로 '2026년 중진공 내부통제 추진계획'을 수립하기 위해 열렸다. 올해 계획에는 정부 정책방향과 중진공 경영전략, 대내외 이해관계자의 의견이 종합 반영됐다.

중진공은 '청렴과 공정으로 국민에게 신뢰받고 인정받는 KOSME'라는 내부통제 비전 아래 ▲전사적 책임경영 확립 ▲리스크관리 사각지대 해소 ▲취약업무 투명성 제고 ▲내부통제 문화 내재화 ▲지속적인 개선체계 구축 등 5대 추진전략을 마련했다.

특히 중진공은 청렴·윤리·내부통제 등 투명경영 활동에 대한 내부직원 인센티브를 제공하기 위해 청렴·내부통제 마일리지 제도 '청렴 Plus'를 도입할 계획이다. 이를 통해 자발적이고 선제적인 내부통제 문화를 조성하고 부서평가와 개인 포상에도 활용할 방침이다.

또한 중진공은 내부직원을 대상으로 내부통제 병행용어 선호도 조사를 실시했다. 그 결과 우수사례로 도출된 '마이체크(My Check), 더블체크(Double Check)'를 병행용어로 활용해 내부통제에 대한 수용도를 높일 계획이다.

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강석진 이사장은 "내부통제는 공공기관의 선제적 리스크 대응을 위한 핵심 요소"라며, "중진공은 자율적 내부통제 문화 정착을 통해 지속 가능한 내부통제 체계를 구축하고 국민에게 더욱 신뢰받는 기관으로 거듭나겠다"고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr



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