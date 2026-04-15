성남시, 쿠팡 등 40개사 참여

‘2026 채용박람회’ 누리홀서 개최

경기 성남시(시장 신상진)가 구직자들의 고용 안정과 재취업 지원을 위해 대규모 채용의 장을 마련한다.

성남시는 오는 23일 오후 1시부터 4시까지 성남시청 1층 누리홀에서 '2026 성남시 채용박람회'를 개최한다고 15일 밝혔다.

2026년 성남시 채용박람회 포스터. 성남시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 박람회에는 지역 경제를 견인하는 우수 기업 40개사가 대거 참여한다. 주요 참여 기업으로는 쿠팡로지스틱스서비스, ㈜디에스피, ㈜블레스모터스, 엠에스티씨, 파리크라상, ㈜농협유통 양재하나로클럽 등이 이름을 올렸다.

참여 기업들은 행사 당일 현장 면접을 통해 총 235명의 신입 및 경력 사원을 채용할 계획이다. 모집 직종과 자격 요건 등 상세 정보는 성남시일자리센터 홈페이지에서 미리 확인할 수 있다.

이날 오후 1시 시청 1층 온누리실에서는 경희대학교 경영대학원 김상균 교수가 'AI 활용, 취업 성공의 지름길'을 주제로 미래 기술 트렌드와 일자리 변화에 대응하는 AI 기반 취업 준비 전략을 제시하는 특강을 진행한다.

이와 함께 △생애설계 △전직지원 △재무 △경력단절 △사회공헌 등 구직자의 고용안정과 재취업을 돕기 위한 생애설계 컨설팅을 현장에서 제공하고, 진로성향검사와 AI 기반 심층면접 체험도 함께 운영한다.

부대행사관에서는 △퍼스널컬러 진단 △취업 타로 △헤어 및 면접 메이크업 △힐링 캘리그라피 △이력서 사진촬영 △휴면예금 찾아주기 안내 등 다양한 체험형 프로그램이 함께 진행된다.

취업을 희망하는 구직자는 누구나 당일 현장 참여가 가능하다. 다만 취업특강과 생애설계 컨설팅은 사전 신청자 우선으로 운영되며, 미신청자는 현장 접수를 통해 참여할 수 있다. 사전 신청은 4월 19일 오후 6시까지 성남시일자리센터 홈페이지에서 가능하다.

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성남시 관계자는 "이번 박람회가 구직자에게는 희망하는 일자리를, 기업에는 우수한 인재를 찾는 기회가 되길 바란다"며 "앞으로도 실질적인 도움이 되는 고용 서비스를 지속적으로 확대해 나가겠다"고 밝혔다.

성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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