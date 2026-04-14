NATO 대사단에 미래 안보 비전 제시

유럽 현지 생산 체계 구축 등 맞춤형 솔루션 역량 강조

한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 close 증권정보 012450 KOSPI 현재가 1,523,000 전일대비 7,000 등락률 -0.46% 거래량 168,602 전일가 1,530,000 2026.04.14 15:30 기준 관련기사 코스피 소폭 하락해 5800선 마감…코스닥은 올라 같은 종목 샀어도 전혀 다른 수익? 최대 4배 투자금을 연 5%대 금리로 주말 미국·이란 협상 결렬 소식에 코스피·코스닥 하락 전 종목 시세 보기 가 북대서양조약기구(NATO) 동맹국 대사단을 만나 급변하는 국제정세 속 굳건한 안보 파트너십을 재확인했다.

한화에어로스페이스는 14일 NATO 동맹국 30개국 대사단을 본사로 초청해 '한화-주NATO 대사단 전략대화(Hanwha-NATO PermReps Strategic Dialogue)'를 개최하고, 회사의 글로벌 방산 역량과 NATO와의 협력 비전을 공유했다고 밝혔다. NATO에 가입한 총 32개국 중 거의 대부분이 참석했다.

14일 서울 장교동 한화빌딩에서 진행된 '한화-주NATO 대사단 전략대화'에 참석한 유정현 주벨기에 및 EU 대사겸 주NATO 대사(앞줄 왼쪽에서 여섯번째) 등 대사단 일행과 손재일 한화에어로스페이스 대표(앞줄 왼쪽에서 일곱번째)가 단체 기념촬영을 하고 있다. 한화에어로스페이스 AD 원본보기 아이콘

한화에어로스페이스는 'NATO의 신뢰받는 파트너'로서 이날 대사단에 K9 자주포, 다연장 첨단 유도미사일 천무는 물론, 유무인복합체계(MUM-T), 무인차량(UGV), 무인기 및 위성 등 현대전의 모든 영역을 아우르는 사업 포트폴리오를 소개하고 향후 미래 안보 기여 방안에 대해 설명했다.

한화에어로스페이스는 K9 자주포를 핀란드, 루마니아 등을 포함한 NATO 6개국에 공급하며 글로벌 자주포 시장 점유율 1위를 달성했다. 다연장 유도미사일 천무 역시 폴란드·에스토니아·노르웨이 등 NATO 회원국에 잇따라 수출하며 NATO와의 전략적 협력 관계를 확대해나가고 있다.

한화에어로스페이스는 유럽의 안보뿐 아니라 경제에도 기여하는 적극적인 현지화 전략도 제시했다. 한화에어로스페이스는 현재 루마니아에서 현지 생산 공장 'H-ACE Europe' 착공에 들어갔고, 폴란드에서는 합작법인(JV)을 통한 천무 유도미사일 현지 생산 체제를 구축하는 등 유럽 방산 생태계의 핵심축으로 위상을 강화하고 있다.

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손재일 한화에어로스페이스 대표는 "이번 NATO 대사단의 방문을 계기로 NATO 동맹국들과의 방산 협력을 한층 더 심화하고 NATO의 방위력 강화에 지속해서 기여하겠다"고 밝혔다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr



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