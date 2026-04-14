2029년 준공 목표

화서면 하송리 일원 433억원 투입

시민 공감할 수 있는 장사문화 공간 조성

경북 상주시가 14일 시민들의 오랜 염원인 공설추모공원 조성사업을 본격화한다고 밝혔다.

시는 최근 기본구상 및 타당성 조사 용역을 마무리하고 화서면 하송리 일원 5만800㎡ 부지에 총사업비 약 433억원을 투입해 현대식 장사시설을 건립할 예정이다.

주요 시설 계획은 봉안당 1600㎡ (1만기 수용) 자연장지2만2000㎡ (1만2000기 수용) 편의시설 주차장 1만4000㎡(400대 규모) 공원 2000㎡ 공간 효율성을 극대화하기 위해 하단부부터 가족공원 → 봉안당 및 주차장 → 잔디장지 순으로 조성된다.

상주시 공설추모공원 설계도면/상주시청 제공 AD 원본보기 아이콘

시는 투자심사 통과 후 관련 예산을 확보하고 기본계획 및 실시설계 용역을 추진하는 등 사업에 속도를 낼 방침이며, 향후 행정절차를 차질 없이 이행하여 2029년 준공을 목표로 사업을 추진할 계획이다

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이번 추모공원을 단순한 장사시설이 아닌, 자연과 조화를 이루는 친환경 공공 인프라로 구축할 계획이다. 시 관계자는 "시민 누구나 편안하게 이용할 수 있는 품격 있는 장사문화 공간을 조성하겠다"며 "추진 과정에서 주민 및 시의회와 긴밀히 소통하여 차질 없이 완공하겠다"고 밝혔다.

영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr



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