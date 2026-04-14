티오더, 지난해 매출 419억원…사업 다각화로 광고 매출 24%↑

"2026년 흑자 전환 기틀 마련"

테이블오더 기업 티오더는 지난해 별도 기준 매출 419억원, 영업손실 128억원을 기록했다고 14일 밝혔다. 당기순손실은 종속기업 투자주식 손상 인식 등 일회성 비현금 항목이 반영됨에 따라 254억원으로 집계됐다. 2025년 매출은 전년 대비 약 153억원 감소했으나, 이는 재계약 시 약정 기간 전체의 구독 비용을 계약 시점에 한 번에 매출로 반영하던 기존 수익 인식 구조를 서비스 제공 기간에 맞춘 월별 분할 반영 방식으로 전환하며 나타난 변화라는 설명이다.

수익성 지표인 매출총이익률은 전년 대비 4%포인트 이상 개선됐다. 이는 신규 고객 유입에 따른 매출 비중이 높았던 과거와 달리, 기존 고객의 서비스 연장 및 광고 매출 비중 등 수익성 높은 반복 매출 비중이 확대된 결과다. 특히 올해는 전국에 구축된 누적 35만 대 규모의 태블릿 인프라를 바탕으로 한 고정 매출 비중이 극대화되며 지속 가능한 수익 구조가 안착, 실질적인 흑자 전환의 기틀을 마련할 것으로 티오더는 내다봤다.

무엇보다 재무 건전성의 핵심 지표인 영업활동 현금흐름이 전년 대비 100억원 이상 개선되며 현금 창출력이 크게 회복됐다. 사업 다각화 측면에서도 광고 매출이 전년 대비 24% 증가한 44억원을 기록하는 등 전국 태블릿 인프라를 활용한 광고 플랫폼 사업이 본격적인 성장 궤도를 밟고 있다. 광고주 수는 전년 대비 4배 증가했다. 티오더는 식사 중 고객이 자연스럽게 태블릿 화면에 노출되는 환경을 활용해, 외식업 현장에 최적화된 타깃형 광고를 운영하고 있다. 티오더는 향후 매장별 주문 데이터와 결합한 데이터 기반 광고 고도화와 상품 다각화로 성장 모멘텀을 이어갈 계획이다.

티오더는 인공지능(AI) 플랫폼 기업으로의 전환을 가속화하고 있다. 그 일환으로 최근 8년간 축적한 오프라인 매장 데이터와 상담 데이터를 기반으로, 매장 관리 업무를 실시간으로 자동 처리하는 소상공인 AI '티오더GPT' 베타 서비스를 출시했다. 향후 매출 증대 기회를 포착하고 운영 전략을 자동으로 제안하는 매장 관리 플랫폼으로 고도화할 계획이다.

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권성택 티오더 대표는 "티오더는 소상공인 AI 기업의 선두주자로 도약하기 위해 수백억 원 규모의 AI 인프라 및 R&D 투자를 지속해왔으며, 2026년은 AI 기반의 본격적인 재무구조 개선이 가시화되는 해가 될 것"이라며 "현금흐름이 뚜렷하게 개선되고 있는 만큼, 올해는 실적 턴어라운드를 확실히 증명해 보이겠다"고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr



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