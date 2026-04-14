한투운용, '한국투자 한미핵심성장포커스 목표전환 2호 펀드' 출시

7% 목표 수익 달성 시 채권형 전환

한국투자신탁운용은 오는 15일부터 '한국투자 한미핵심성장포커스 목표전환 증권투자신탁 2호(채권혼합-재간접형)'의 판매를 시작한다고 14일 밝혔다.

한투운용에 따르면 해당 펀드는 한국과 미국의 핵심 성장 산업에 투자해 수익을 추구하고 목표 수익률 달성 시 채권형으로 전환한다. 오는 28일까지 국민·하나·농협은행과 교보·키움증권에서 가입할 수 있다.

펀드 포트폴리오는 향후 글로벌 경제 성장을 주도할 7가지 핵심 테마를 선정해 구성한다. 분야별 종목을 정량·정성적으로 분석하고 시뮬레이션을 통해 리스크 노출에 대한 사전 점검을 실시한다. 선정 분야별 최상위 대표 종목을 70% 편입해 코어 포트폴리오를 구성하고 분야별 차상위 종목으로 나머지 30%를 전략 포트폴리오로 관리하는 전략이다. 선정 테마 예시로는 ▲제도개선 수혜 ▲수출 핵심 ▲AI인프라 ▲AI혁신 ▲디지털금융리더 ▲빅파마 및 바이오테크 ▲전력인프라 등이 있다.

이 펀드는 최초 설정일로부터 운용 전환 전까지 국내 채권 관련 상장지수펀드(ETF)에 50% 이상 투자하고, 한·미 핵심 성장 주식에 50% 미만으로 투자한다. 이후 목표수익률 7%에 도달하면 보유 중인 주식 관련 자산을 매도하고 국내 단기 채권 및 통화안정증권(통안채) 등에 투자하는 '채권-재간접형'으로 전환한다.

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책임운용역인 김원재 한투운용 글로벌주식운용부 책임은 "한미핵심성장포커스 목표전환 2호 펀드는 변동성이 큰 시장 환경에서 한국의 정책 모멘텀과 미국의 기술 성장성 수혜를 동시에 추구한다"며 "목표 수익률 달성 시 채권형으로 전환되는 만큼 적정 수익을 확보한 뒤 안정적인 자산 관리를 희망하는 투자자들에게 적합하다"고 말했다.

김영원 기자 forever@asiae.co.kr



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