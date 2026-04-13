대구보훈병원, 자율주행 로봇 도입 추진 등 지능형 의료 혁신 가속

한국보훈복지의료공단(이사장 윤종진, 이하 보훈공단)은 윤종진 이사장이 13일 대구보훈병원과 대구보훈요양원을 차례로 방문해 첨단 기술 도입 현황과 안전 관리 체계를 점검했다고 밝혔다.

한국보훈복지의료공단 윤종진 이사장(왼쪽 두 번째)이 대구보훈병원을 방문해 PET-CT 운영 현장을 점검하고 있다. 한국보훈복지의료공단 제공 AD 원본보기 아이콘

먼저 대구보훈병원을 찾은 윤 이사장은 의료 혁신을 도모하는 '지능형(스마트) 병원' 추진 상황을 살폈다. 특히 최근 업무협약(MOU)을 맺고 도입을 앞둔 '자율주행 의약품 전달 로봇'의 운영 계획을 확인하며, 첨단 기기를 적극 활용해 의료진의 업무 효율을 높이고 환자 안전을 한층 강화해 나갈 것을 당부했다. 아울러 서관동 증축 공사 부지를 둘러보며 "시공 중 환자 불편을 최소화하고 무재해 현장 관리에 만전을 기해달라"고 주문했다.

이어 대구보훈요양원을 방문한 윤 이사장은 2025년 장기요양기관평가 최우수 등급 달성 성과를 격려하고, 입소자 안전 및 근로 환경 개선 체계를 점검했다. 특히 한국안전인증원으로부터 공식 획득한 '공간안전인증'을 바탕으로 비상 대피로 확충 상황 등 시설 전반의 재난 대비 역량을 확인했다. 또한 요양보호사의 근골격계 질환 예방을 위해 도입한 '착용형(웨어러블) 로봇' 실증 현장을 참관하며 선진적 돌봄 환경 조성을 독려했다.

AD

보훈공단 윤종진 이사장은 "국가보훈을 실천하는 최일선 현장에서 환자와 입소자를 정성껏 보살피는 직원 여러분의 노고에 깊이 감사드린다"며 "보훈가족과 지역 사회가 안심하고 최고 수준의 의료 및 복지 혜택을 누릴 수 있도록 현장 중심의 세심한 안전 관리와 '스마트한 진료·돌봄 환경 조성'에 힘써 달라"고 강조했다.

원주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>