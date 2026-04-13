시, 중소기업 판로개척 지원사업 추진

국내외 조달등록 최대 500만원

글로벌마케팅 최대 300만원 지원

경기 파주시는 지역 중소기업의 판로 개척을 위해 2026년 '국내외 조달등록 지원사업' 및 '글로벌마케팅 지원사업'의 참여기업을 모집한다.

파주시청 전경. 파주시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 사업은 최근 중동 전쟁 장기화로 인해 중소기업들의 경영 불확실성이 커짐에 따라 비교적 안정적인 공공조달시장 진입을 지원하고, 특정 지역 의존도를 낮춘 해외시장 다변화를 촉진함으로써 관내 기업의 국제 경쟁력을 강화하는 것을 목표로 하며, (재)경기도경제과학진흥원이 위탁 운영한다.

지원 대상은 파주시 내 본사 또는 공장이 소재한 제조 중소기업이다. 지원 내용에는 '국내외 조달등록 지원사업'의 ▲다수공급자계약(MAS) ▲우수제품 ▲벤처나라 ▲지-패스(G-PASS)와, '글로벌마케팅 지원사업'의 ▲해외지사화 ▲국제 기업 간 거래(B2B) 계정 ▲국제 누리 소통망(SNS) 판촉(마케팅) ▲해외 포털 판촉(마케팅) 등이 포함된다.

신청은 오는 24일까지 경기기업비서를 통해 온라인으로 가능하며, 자세한 사항은 파주시청 누리집 기업지원 사업공고에서 확인할 수 있다.

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최대일 기업지원과장은 "우수한 기술력과 제품을 보유하고도 판로 확보에 어려움을 겪는 기업들이 이번 기회를 적극 활용하길 바라며, 앞으로도 기업이 체감할 수 있는 맞춤형 지원을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.

파주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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