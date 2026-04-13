무신사, 성수 ‘메가스토어’ 오픈…국내 최대 규모 패션·뷰티 복합매장

2000평·5개 층 구성…1000개 브랜드 집약한 체험형 공간

뷰티 첫 오프라인·F&B 결합…쇼핑 넘어 ‘체류형 플랫폼’ 확장

무신사가 오는 24일 서울 성수동에 국내 최대 규모 오프라인 패션 및 뷰티 매장 '무신사 메가스토어 성수'를 선보인다고 13일 밝혔다.

이번 매장은 약 2000평 규모로 조성되며, 패션과 뷰티를 중심으로 다양한 콘텐츠와 식음(F&B) 요소를 결합한 것이 특징이다. 지하 1층부터 지상 4층까지 총 5개 층으로 구성되며, 신진 디자이너 브랜드부터 글로벌 브랜드까지 약 1000개 브랜드가 입점한다. 층별 구획과 숍인숍 형태를 통해 각 브랜드의 개성을 살린 공간 경험을 제공하는 '복합 놀이터' 콘셉트로 기획됐다.

특히 2층에는 무신사 뷰티의 첫 오프라인 매장이 약 146평 규모로 들어선다. 온라인에서 주목받은 뷰티 브랜드를 직접 체험할 수 있도록 구성해 국내외 방문객과의 접점을 확대한다는 전략이다.

4층에는 성수 상권 특성을 반영한 F&B 공간 '푸드가든'이 마련된다. 개성주악 브랜드 '쭈악쭈악', 부산식 떡볶이 '떡산', 베트남 요리 '안홍마오', 북유럽 감성 카페 '푸글렌' 등 다양한 브랜드를 입점시켜 쇼핑과 식사, 휴식을 하나의 동선으로 연결한 체류형 공간을 완성했다.

같은 날 인근에는 무신사 스탠다드 성수이로점도 함께 문을 연다. 기본형 데일리웨어를 비롯해 일부 매장에서만 판매되는 한정 상품과 신규 심리스 브라 등을 선보이며 오프라인 상품 경쟁력을 강화할 계획이다.

AD

무신사 관계자는 "이번 무신사 메가스토어 성수 오픈은 단순히 상품을 판매하는 장소를 넘어 브랜드와 고객이 상호작용하는 오프라인의 정점이 될 것"이라며 "아울러 성수를 대표하는 패션·뷰티 쇼핑 거점이자 랜드마크로서 오프라인 스토어의 새로운 기준을 제시하겠다"고 말했다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>