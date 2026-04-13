무신사, 성수 ‘메가스토어’ 오픈…국내 최대 규모 패션·뷰티 복합매장
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2000평·5개 층 구성…1000개 브랜드 집약한 체험형 공간
뷰티 첫 오프라인·F&B 결합…쇼핑 넘어 ‘체류형 플랫폼’ 확장
무신사가 오는 24일 서울 성수동에 국내 최대 규모 오프라인 패션 및 뷰티 매장 '무신사 메가스토어 성수'를 선보인다고 13일 밝혔다.
이번 매장은 약 2000평 규모로 조성되며, 패션과 뷰티를 중심으로 다양한 콘텐츠와 식음(F&B) 요소를 결합한 것이 특징이다. 지하 1층부터 지상 4층까지 총 5개 층으로 구성되며, 신진 디자이너 브랜드부터 글로벌 브랜드까지 약 1000개 브랜드가 입점한다. 층별 구획과 숍인숍 형태를 통해 각 브랜드의 개성을 살린 공간 경험을 제공하는 '복합 놀이터' 콘셉트로 기획됐다.
특히 2층에는 무신사 뷰티의 첫 오프라인 매장이 약 146평 규모로 들어선다. 온라인에서 주목받은 뷰티 브랜드를 직접 체험할 수 있도록 구성해 국내외 방문객과의 접점을 확대한다는 전략이다.
4층에는 성수 상권 특성을 반영한 F&B 공간 '푸드가든'이 마련된다. 개성주악 브랜드 '쭈악쭈악', 부산식 떡볶이 '떡산', 베트남 요리 '안홍마오', 북유럽 감성 카페 '푸글렌' 등 다양한 브랜드를 입점시켜 쇼핑과 식사, 휴식을 하나의 동선으로 연결한 체류형 공간을 완성했다.
같은 날 인근에는 무신사 스탠다드 성수이로점도 함께 문을 연다. 기본형 데일리웨어를 비롯해 일부 매장에서만 판매되는 한정 상품과 신규 심리스 브라 등을 선보이며 오프라인 상품 경쟁력을 강화할 계획이다.
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무신사 관계자는 "이번 무신사 메가스토어 성수 오픈은 단순히 상품을 판매하는 장소를 넘어 브랜드와 고객이 상호작용하는 오프라인의 정점이 될 것"이라며 "아울러 성수를 대표하는 패션·뷰티 쇼핑 거점이자 랜드마크로서 오프라인 스토어의 새로운 기준을 제시하겠다"고 말했다.
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