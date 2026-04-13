원주문화재단서 위촉식

추진위원 16명 구성

강원 원주시는 '2026 원주만두축제'의 성공적인 개최를 위해 추진위원회를 구성하고, 지난 10일 원주문화재단에서 위촉식을 개최했다.

원주시가 지난 10일 '2026 원주만두축제'의 성공적인 개최를 위해 추진위원회를 구성하고 원주문화재단에서 위촉식을 개최하고 있다. 원주시 제공 AD 원본보기 아이콘

추진위원회는 원주시, 원주시의회, 학계, 전통시장 상인회, 유관기관·단체 관계자 등 총 16명으로 구성됐다. 이날 원주문화재단 박창호 대표이사가 추진위원들에게 위촉장을 전수했다.

추진위원회는 축제 기본계획 수립을 비롯해 프로그램 구성, 전통시장 연계 방안 마련, 운영 전반에 대한 자문과 협력 역할을 맡는다. 이를 통해 원주만두축제를 지역 대표 음식문화 축제로 발전시키는 데 핵심적인 역할을 수행할 예정이다.

원주시는 앞으로 추진위원회를 중심으로 축제 운영체계를 강화하고, 만두를 주제로 한 체험·공연·시장 연계 프로그램을 확대해 체류형 축제로 발전시켜 나갈 계획이다.

지난해 원주만두축제에 약 41만 명의 방문객이 찾으며 원도심과 전통시장 상권에 활력을 불어넣은 만큼, 올해는 더욱 체계적인 운영과 콘텐츠 강화를 통해 축제가 한 단계 더 도약할 것으로 기대된다.

박창호 원주문화재단 대표이사는 "추진위원회는 축제의 방향을 함께 고민하고 완성도를 높이는 중요한 협력체"라며, "각 분야 전문가와 지역 구성원들의 의견을 적극 반영해 시민과 방문객 모두가 만족할 수 있는 축제를 만들겠다"라고 밝혔다.

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김명신 추진위원장은 "원주만두축제가 단순한 먹거리 행사를 넘어 전통시장과 지역경제를 살리는 핵심 콘텐츠로 자리 잡고 있다"라며, "위원회를 중심으로 현장의 의견을 충분히 반영하고, 실질적인 성과로 이어질 수 있도록 최선을 다하겠다"라고 말했다.

원주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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