중기부, 탄소 감축 희망 中企에 설비 구축 지원
불러오는 중...닫기
탄소중립 설비투자 지원 사업
‘공급망 트랙’ 지원기업 30개사 모집
중소벤처기업부는 '2026년 탄소중립 설비투자 지원(공급망 트랙)' 사업에 참여할 중소기업을 모집한다고 13일 밝혔다.
'탄소중립 설비투자 지원' 사업은 배출권거래제 등 탄소 관련 의무 감축 규제 대상이 아닌 중소기업을 대상으로 공정 맞춤형 탄소 배출량 감축설비 컨설팅, 시장조사 및 설비 도입 등을 패키지로 최대 3억원까지 지원하는 사업이다.
EU 탄소국경조정제도(CBAM), EU 공급망 실사, ESG 공시 제도화 시행 등 공급망 전반의 국·내외 탄소 규제가 가시화되고 있어, 대·중견기업뿐 아니라 공급망 내 중소기업의 대응 준비 또한 절실해지고 있다.
이번 사업은 원청기업(대기업, 1차 협력사 등)과 공급망으로 연결된 협력 중소기업을 중점 지원한다. 원청기업이 협력 중소기업의 탄소 배출량 감축을 지원할 경우 정부도 함께 공급망 내 기업이 탄소 규제 등에 대응할 수 있도록 돕는 방식이다. 원청기업과 협력기업이 함께 신청(컨소시엄)해야 하고, 원청기업은 협력기업 사업장에 설비를 구축하는 총사업비의 자부담금 50% 전부 혹은 40%(+협력기업 10%)를 지원하고 정부가 나머지 50% 사업비를 지원한다.
꼭 봐야 할 주요 뉴스[단독] "아빠, 다녀올게" 마지막이 된 출근길…세 ...
신청·접수 후 ▲서류평가 ▲현장점검 ▲발표평가를 통해 최종 지원기업을 선정하며 사업이 종료되면 향후 5년간 설비가동 최적화 설정, 감축 효과 산정 등 사후관리를 진행한다. 김대희 중기부 중소기업전략기획관은 "향후 시행될 EU 공급망 실사 지침, 기후 공시 등 공급망에 대한 규제 및 탄소 배출량 감축 부담이 예상되는 만큼 이번 사업으로 원청기업과 공급망 내 기업이 함께 상생 협력해 위기를 극복할 뿐만 아니라, 좋은 사례가 돼 공급망 전반에 긍정적인 효과로 이어지기를 바란다"라고 말했다.
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>