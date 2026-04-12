경기 남양주시는 지난 11일 별내동 1단지 주민단체연합회(회장 한천현)가 벚꽃축제를 성황리에 개최했다고 12일 밝혔다.

주광덕 남양주시장이 지난 11일 별내동 1단지 주민단체연합회(회장 한천현)가 벚꽃축제에 참석해 인사말을 하고 있다. 남양주시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 축제는 별내동 지역의 매력을 널리 알리고 주민 화합과 자긍심을 높이고자 마련됐다.

별내동 벚꽃축제는 별내동 11개통 9193세대로 구성된 1단지 주민단체연합회 주민이 중심이 돼 매년 개최하고 있다.

이날 축제는 덕송천 7교 일대부터 덕송마을정원 중심으로 펼쳐졌다. 현장은 ▲벚꽃길 걷기 ▲플리마켓 ▲친환경 탄소중립 체험부스 ▲농산물 직거래 장터 등 남녀노소 누구나 봄 정취를 향유할 수 있는 주민 참여형 프로그램으로 운영됐다.

아울러 실버밴드형 그룹 '드림걸스'를 비롯해 남양주 지역 주민으로 구성된 통기타 동호회 '예뚜' 등의 다채로운 공연이 펼쳐져 축제의 흥을 더했다.

한천현 회장은 "이번 벚꽃축제는 주민들이 직접 참여하고 만들어가는 행사로서 의미가 크다"며 "벚꽃이 만개한 덕송천 일원에서 주민들이 함께 소통하고 화합하는 소중한 시간이었다"고 밝혔다.

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이어 주광덕 시장은 "별내동은 빠르게 성장하는 도시 속에서도 이웃 간 따뜻한 정을 나누는 공동체 문화가 살아있는 지역"이라며 "이번 축제가 주민들에게 봄의 여유와 즐거움을 선사하고, 서로를 더욱 가까이 이어주는 계기가 되길 기대한다"고 말했다.

남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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